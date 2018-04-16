Fatih Terim'in takım otobüsünde dinlettiği şarkı ortaya çıktı!

Galatasaray takım otobüsünde Trabzonspor ve Başakşehir maçları için Türk Telekom Stadyumuna gelirken son olarak Macklemore’un Ray Dalton ile birlikte seslendirdiği Cant Hold Us şarkısının LeBron James Mix versiyonunu dinlediği ortaya çıktı.

Kariyerinde kazandığı kupalar ve başarılarla beraber iyi bir mentör olduğu da bilinen Fatih Terim, bu sayede maçlara gelirken Galatasaray takımının maça motivasyon olması ve bu tarz müziklerle hırs dolmasını sağlıyor.

Bu parça stada girerken çalınıyor ve Galatasaraylı oyuncularda müziğin ritmiği ile beraber takım otobüsünün camlarına vuruyor.

(Hürriyet)