Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapılıyor

Galatasaray ile Beşiktaş arasında derbi, 31. haftada Türk Telekom Stadı'nda 29 Nisan'da oynanacak. Derbiyi kazanan takım, şampiyonluk yarışında büyük avantaj elde edecek.

Sivas deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe de 57 puanla şampiyonluk yarışındaki yerini korudu ve haftayı 4. sırada bitirdi.

Haftaya 59 puanla lider başlayan turuncu-lacivertli ekip, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 2-0 kaybederek, puan cetvelinde 3. basamağa geriledi. Galatasaray da Medipol Başakşehir galibiyetiyle puanını 60'a yükselterek, liderlik koltuğunu yeniden ele geçirdi.

Lig tarihinin en çekişmeli sezonlarından biri yaşanırken zirve yarışını sürdüren dört ekip arasında haftayı kayıpla kapatan tek takım Medipol Başakşehir oldu.

- İkili averaj hesapları

Galatasaray ile Beşiktaş'ın aralarında oynayacağı maç haricinde ligde dört takımın kendi arasındaki maçlar sona erdi ve ikili averajlarda durum netleşti.

Medipol Başakşehir, ikili averajda Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın önünde yer alıyor. Turuncu-lacivertliler, ligi iki takımdan biriyle aynı puanda bitirmesi halinde rakibinin üstünde yer alacak. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile aynı puanda kalması halinde averajda üstün taraf sarı-lacivertliler olacak.

Galatasaray dışında diğer rakipleriyle maçlarını tamamlayan Beşiktaş, ikili averajda Fenerbahçe'nin önünde, Medipol Başakşehir'in gerisinde yer alacak. Siyah-beyazlıların, Galatasaray ile ikili averaj durumunu ise 31. haftadaki derbi belirleyecek. Siyah-beyazlılar, ilk maçı 3-0 kazanmıştı.

Sezon içinde Galatasaray ile oynadığı iki maçta da Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, ezeli rakibi ile ligi aynı puanda bitirmesi durumunda sıralamayı belirlemek için genel averaj devreye girecek.

İkili averajda Beşiktaş'ın gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'in de önünde bulunuyor.