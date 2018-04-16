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Badou Ndiaye'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.04.2018 13:33 | Son Güncelleme

Sezon sonunda Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen Badou Ndiaye'den Sarı Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Ndiaye, Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçın öncesinde eski takım arkadaşlarına başarılar diledi.

Badou Ndiaye'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!

Galatasaray'ın devre arasında Stoke City'e 16 milyon euroluk bonservis bedeliyle gönderdiği Badou Ndiaye'nin o gün bugündür beli doğrulmuyor.

İngiltere Premier Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamayan Senegalli orta saha oyuncusunun sezon sonunda Cim Bom'a geri döneceği iddia edilmişti.

Ndiaye, henüz bu haberleri doğrulayan bir açıklama yapmasa da dün Instagram sayfası aracılığıyla yaptığı paylaşım Sarı Kırmızılı taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı.

Cim Bom'un Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği karşılaşma öncesi bir paylaşımda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, "İyi şanslar arkadaşlar... Gidin ve liderliği alın." ifadelerini kullandı.

(Fanatik)

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