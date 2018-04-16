Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Capslerin odak noktasında Başakşehirli Emre Belözoğlu ve Arda Turan yer aldı.

1 / 16 Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ilgilendiren dev maçta Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu. Maçın ardından sosyal medya yıkıldı. İşte o yorumlar...