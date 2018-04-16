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Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.04.2018 09:32 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından sosyal medyada yer alan capsler ve yorumlar, taraftarların büyük ilgisini çekti.

Capslerin odak noktasında Başakşehirli Emre Belözoğlu ve Arda Turan yer aldı.

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ilgilendiren dev maçta Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu. Maçın ardından sosyal medya yıkıldı. İşte o yorumlar...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ilgilendiren dev maçta Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu. Maçın ardından sosyal medya yıkıldı. İşte o yorumlar...
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Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!
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Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!
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Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!
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Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!
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Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!
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Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!
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Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!
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Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!
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Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!
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Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!
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Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!
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Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!
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Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!
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Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!
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Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası sosyal medya yıkıldı!
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süper lig emre belözoğlu

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