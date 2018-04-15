Mariano, ligdeki ikinci golünü attı

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada sürpriz bir golcü de çıktı. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı sağ beki Mariano, 60. dakikada sağ kanattan aldığı topla ceza yayına kadar ilerleyip, yaptığı plase vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Mariano, kaydettiği bu golle ligdeki gol sayısını 2’ye çıkardı. 31 yaşındaki futbolcu, ligdeki diğer golünü Türk Telekom Stadyumu’ndaki Gençlerbirliği maçında kaybetmişti.

Brezilyalı futbolcunun ligde 5 de asisti bulunuyor.