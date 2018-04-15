Galatasaray’dan Medipol Başakşehir’e gönderme!

Spor Toto Süper Lig’in 29.haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup ederek ligin bitimine 5 hafta kala yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden biri olan Başakşehir’den 3 puanı alan sarı kırmızılılar karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Başakşehir’e bir gönderme yaptı. Mariano ve Serdar’ın golleriyle Türk Telekom Stadı’nda galibiyet sevinci yaşayan sarı kırmızılıar twitter’dan maç görselini paylaşarak İngilizce ‘Not enough credit’ (Yetersiz bakiye) notunu paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
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