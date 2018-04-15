Galatasaray Başakşehir maç özeti: Lider yeniden Galatasaray! Goller, tartışmalı pozisyonlar ve Puan Durumu

Geçtiğimiz hafta ki Gençlerbirliği maçında şok bir yenilgi alan Galatasaray zorlu Başakşehir maçını 2-0 kazanarak 1 hafta aradan sonra lierlik koltuğuna geri döndü. Peki Galatassaray Başakşehir maçı sarı kırmızılıların galibiyeti ile sonuçlanında puan durumu ne oldu? İşte Galatasaray Başakşehir maçının özeti, golleri, tartışmalı pozisyonları, detayları ve Süper Lig puan durumu... GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ Galatasaray 2-0 kazandığı karşılaşmada maçın gollerini dakika Mariano, dakika 90'da da Adebayor kendi kalesin attı. Bu iki golü ve maçın geniş özetini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. Galatasaray Başakşehir maç özeti için tıklayınız SÜPER LİG PUAN DURUMU Galatasaray 3 puan alarak yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray'ı 1 puan farkla 2. sıradaki Beşiktaş ve ile aynı puandaki Başakşehir takip ediyor. 4. Sıradaki Fenerbahçe ise 57 puan ile liderin 3 puan gerisinde. EMRE BELEZOĞLU TEPKİ ÇEKTİ Adebayor'un yerde kaldığı bir pozisyonda devam kararı çıkınca Emre Belezoğlu adeta çıldırdı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’e hararetli şekilde tepki gösteren ve bir şeyler söyleyen Emre Belözoğlu’na bu hareketi sonrası sarı kart çıktı.

Gördüğü kart sonrası sakinleşmeyen Emre kenara doğru ‘bunları yazın’ şeklinde elleriyle bir hareket yaptı. RAKİP OLARAK GERİ DÖNEN ARDA'YA TEPKİ Galatasaray stadına rakip olarak geri dönen Arda Turan, sarı kırmızılı taraftarların da tepkisini çekti. Tepkiyle ilgili de açıklama yapan Arda Turan, "Canları sağolsun, sonuçta Allah biliyor. İnsanlar için değil Allah için yaşıyorum. Bir gün gerçekler ortaya çıkar. Ülkenin her yerinde bu ıslıklara, sıkıntılara alışığız. Canları sağolsun." ifadelerini kullandı. DAKİKA DAKİKA GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI İKİNCİ YARI 90'GOL! Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz'in kafasından seken top Adebayor'a çarpıp yön değiştirdi ve ağlarla buluştu: 2-0

90'Galatasaray'da Nagatomo sarı kart gördü.

89'İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta Başakşehir istediği tehlikeyi yaratamadı.

88'Galatasaray'da Bafetimbi Gomis yerini Eren Derdiyok'a bıraktı.

87'Sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Donk, Adebayor'u çekerek durdurdu. Konuk ekip tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.

85'Tempo bir hayli düştü. İki takımda da yorgunluk belirtileri gözleniyor.

83'Kerim Frei'in sol taç çizgisinden ortasına arka direkte Caicara sert vurdu, Muslera direk dibinde topu kontrol etti.

82'Başakşehir bu bölümde rakip yarı alanda ayağa paslarla boşluk bulmaya çalışıyor.

80'Galatasaray, karşılaşmanın son 10 dakikasına 1-0'lık üstünlükle giriyor.

79'Başakşehir'de Elia yerini Kerim Frei'a bıraktı.

79'Galatasaray'da da Feghouli yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.

78'Tempo bu dakikalarda bir nebze düştü.

77'KAÇTI! Tolga Ciğerci rakip yarı alanda kaptığı topla Gomis'i gördü. Gomis'in sol çaprazdan sert şutunda Volkan topu çıkarmayı başardı.

74'Bu arada Fernando, Adebayor'a yaptığı faul nedeniyle oyundan çıkmadan sarı kart gördü.

74'Galatasaray'da Fernando yerini Tolga Ciğerci'ye bıraktı.

73'Topsuz alanda Fernando'nun Adebayor'a yaptığı faul sonrası ortalık bir an için karıştı. Hakem hemen araya girerek gerginliği yatıştırdı.

72'Başakşehir'de Emre Belözoğlu yerini İrfan Can'a bıraktı.

71'Galatasaraylı taraftarlar köşe vuruşu kullanılırken Emre Belözoğlu'na inanılmaz bir tepki gösterdi. Emre güçlükle korneri kullanabildi.

70'BİR KAFA! Emre'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mahmut ön direkte kafayı vurdu, top kaleci Muslera'da kaldı.

69'Belhanda'nın ceza alanı dışından şutunda top savunmadan döndü.

67'Galatasaray bulduğu gole rağmen baskıdan vazgeçmiyor. Sarı-kırmızılılar rakip yarı alanda top çeviriyor.

66'Galatasaray ikinci yarının başından bu yana büyük bir üstünlükle topa sahip oluyor.

64'Başakşehir'de Arda Turan yerini Mossoro'ya bıraktı.

63'Garry Rodrigues'in soldan ortasında Fernando kale alanı içinde kafayı vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.

61'Mariano bu sezon Galatasaray formasıyla ligdeki ikinci golünü kaydetti.

60'GOL! Ayağa paslarla çıkan Galatasaray'da Mariano sağ kanattan içeri doğru hareketlendi ve yay üzerinden inanılmaz bir şut çıkardı, top çataldan ağlara gitti: 1-0

59'Mariano'nun sağ kanattan ortasına penaltı noktası üzerinden Feghouli röveşatayı vurdu ancak top farklı şekilde auta çıktı.

58'Nagatomo'nun son çizgiden ortasında arka direğe açılan topu savunma göğsüyle kalecisine indirdi.

57'Ryan Donk'un uzaklardan şutunda savunmadan seken top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

57'Faul düdüklerinin sayısı giderek artıyor. Oyun sık sık kesiliyor.

56'Muslera dışında tüm oyuncular Başakşehir yarı alanında...

54'Başakşehirli oyuncular rakip yarı alanda top tutmakta zorlanıyor.

53'BİR ŞUT! Sol taç çizgisi önünde topu alan Rodrigues içeriye sokuldu ve çaprazdan sert vurdu, Volkan direk dibinde güçlükle topu kontrol etti.

52'Galatasaray'ın ön alandaki müthiş baskısı sürüyor. Başakşehir tüm hatlarıyla savunmada.

51'EMRE VURDU! Ani gelişen Başakşehir atağında Adebayor'un taşıdığı topta Elia vuruş açısı bulamadı. Gerilerden gelen Emre'nin sol çaprazdan sert şutunda ise top kaleci Muslera'da kaldı.

48'Başakşehir, ikinci yarının başından bu yana kendi yarı alanından çıkamıyor.

47'Galatasaray ikinci yarıya da baskılı bir oyunla başladı.

46'Türk Telekom Stadı'nda ikinci yarı başladı!