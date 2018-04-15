Galatasaray Başakşehir maç özeti: Lider yeniden Galatasaray! Goller, tartışmalı pozisyonlar ve Puan Durumu

Geçtiğimiz hafta ki Gençlerbirliği maçında şok bir yenilgi alan Galatasaray zorlu Başakşehir maçını 2-0 kazanarak 1 hafta aradan sonra lierlik koltuğuna geri döndü. Peki Galatassaray Başakşehir maçı sarı kırmızılıların galibiyeti ile sonuçlanında puan durumu ne oldu? İşte Galatasaray Başakşehir maçının özeti, golleri, tartışmalı pozisyonları, detayları ve Süper Lig puan durumu...
Galatasaray 2-0 kazandığı karşılaşmada maçın gollerini dakika Mariano, dakika 90'da da Adebayor kendi kalesin attı. Bu iki golü ve maçın geniş özetini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.
Galatasaray Başakşehir maç özeti için tıklayınız
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Galatasaray 3 puan alarak yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray'ı 1 puan farkla 2. sıradaki Beşiktaş ve ile aynı puandaki Başakşehir takip ediyor. 4. Sıradaki Fenerbahçe ise 57 puan ile liderin 3 puan gerisinde.
EMRE BELEZOĞLU TEPKİ ÇEKTİ
Adebayor'un yerde kaldığı bir pozisyonda devam kararı çıkınca Emre Belezoğlu adeta çıldırdı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’e hararetli şekilde tepki gösteren ve bir şeyler söyleyen Emre Belözoğlu’na bu hareketi sonrası sarı kart çıktı.
Gördüğü kart sonrası sakinleşmeyen Emre kenara doğru ‘bunları yazın’ şeklinde elleriyle bir hareket yaptı.
RAKİP OLARAK GERİ DÖNEN ARDA'YA TEPKİ
Galatasaray stadına rakip olarak geri dönen Arda Turan, sarı kırmızılı taraftarların da tepkisini çekti. Tepkiyle ilgili de açıklama yapan Arda Turan, "Canları sağolsun, sonuçta Allah biliyor. İnsanlar için değil Allah için yaşıyorum. Bir gün gerçekler ortaya çıkar. Ülkenin her yerinde bu ıslıklara, sıkıntılara alışığız. Canları sağolsun." ifadelerini kullandı.
DAKİKA DAKİKA GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI
İKİNCİ YARI
90'GOL! Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz'in kafasından seken top Adebayor'a çarpıp yön değiştirdi ve ağlarla buluştu: 2-0
90'Galatasaray'da Nagatomo sarı kart gördü.
89'İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta Başakşehir istediği tehlikeyi yaratamadı.
88'Galatasaray'da Bafetimbi Gomis yerini Eren Derdiyok'a bıraktı.
87'Sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Donk, Adebayor'u çekerek durdurdu. Konuk ekip tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.
85'Tempo bir hayli düştü. İki takımda da yorgunluk belirtileri gözleniyor.
83'Kerim Frei'in sol taç çizgisinden ortasına arka direkte Caicara sert vurdu, Muslera direk dibinde topu kontrol etti.
82'Başakşehir bu bölümde rakip yarı alanda ayağa paslarla boşluk bulmaya çalışıyor.
80'Galatasaray, karşılaşmanın son 10 dakikasına 1-0'lık üstünlükle giriyor.
79'Başakşehir'de Elia yerini Kerim Frei'a bıraktı.
79'Galatasaray'da da Feghouli yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.
78'Tempo bu dakikalarda bir nebze düştü.
77'KAÇTI! Tolga Ciğerci rakip yarı alanda kaptığı topla Gomis'i gördü. Gomis'in sol çaprazdan sert şutunda Volkan topu çıkarmayı başardı.
74'Bu arada Fernando, Adebayor'a yaptığı faul nedeniyle oyundan çıkmadan sarı kart gördü.
74'Galatasaray'da Fernando yerini Tolga Ciğerci'ye bıraktı.
73'Topsuz alanda Fernando'nun Adebayor'a yaptığı faul sonrası ortalık bir an için karıştı. Hakem hemen araya girerek gerginliği yatıştırdı.
72'Başakşehir'de Emre Belözoğlu yerini İrfan Can'a bıraktı.
71'Galatasaraylı taraftarlar köşe vuruşu kullanılırken Emre Belözoğlu'na inanılmaz bir tepki gösterdi. Emre güçlükle korneri kullanabildi.
70'BİR KAFA! Emre'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mahmut ön direkte kafayı vurdu, top kaleci Muslera'da kaldı.
69'Belhanda'nın ceza alanı dışından şutunda top savunmadan döndü.
67'Galatasaray bulduğu gole rağmen baskıdan vazgeçmiyor. Sarı-kırmızılılar rakip yarı alanda top çeviriyor.
66'Galatasaray ikinci yarının başından bu yana büyük bir üstünlükle topa sahip oluyor.
64'Başakşehir'de Arda Turan yerini Mossoro'ya bıraktı.
63'Garry Rodrigues'in soldan ortasında Fernando kale alanı içinde kafayı vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.
61'Mariano bu sezon Galatasaray formasıyla ligdeki ikinci golünü kaydetti.
60'GOL! Ayağa paslarla çıkan Galatasaray'da Mariano sağ kanattan içeri doğru hareketlendi ve yay üzerinden inanılmaz bir şut çıkardı, top çataldan ağlara gitti: 1-0
59'Mariano'nun sağ kanattan ortasına penaltı noktası üzerinden Feghouli röveşatayı vurdu ancak top farklı şekilde auta çıktı.
58'Nagatomo'nun son çizgiden ortasında arka direğe açılan topu savunma göğsüyle kalecisine indirdi.
57'Ryan Donk'un uzaklardan şutunda savunmadan seken top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
57'Faul düdüklerinin sayısı giderek artıyor. Oyun sık sık kesiliyor.
56'Muslera dışında tüm oyuncular Başakşehir yarı alanında...
54'Başakşehirli oyuncular rakip yarı alanda top tutmakta zorlanıyor.
53'BİR ŞUT! Sol taç çizgisi önünde topu alan Rodrigues içeriye sokuldu ve çaprazdan sert vurdu, Volkan direk dibinde güçlükle topu kontrol etti.
52'Galatasaray'ın ön alandaki müthiş baskısı sürüyor. Başakşehir tüm hatlarıyla savunmada.
51'EMRE VURDU! Ani gelişen Başakşehir atağında Adebayor'un taşıdığı topta Elia vuruş açısı bulamadı. Gerilerden gelen Emre'nin sol çaprazdan sert şutunda ise top kaleci Muslera'da kaldı.
48'Başakşehir, ikinci yarının başından bu yana kendi yarı alanından çıkamıyor.
47'Galatasaray ikinci yarıya da baskılı bir oyunla başladı.
46'Türk Telekom Stadı'nda ikinci yarı başladı!
İLK YARI
45'Bu arada ilk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.
45'Başakşehir'de Arda Turan yoğun itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
45'Topsuz alanda hakeme yoğun itirazlarda bulunan Emre Belözoğlu sarı kart gördü.
43'TEHLİKE! Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Feghouli'nin ortasında Gomis ön direğe hareketlendi, onun vuruşunda Da Costa'ya çarpan top kornere çıktı.
41'Yayıncı kuruluş kameramanıyla çarpışan Serdar Aziz hafif bir sakatlık yaşadı ancak tedaviye ihtiyaç duymadı.
40'SON ANDA! Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda Denayer çok iyi yükseldi, onun kafa vuruşunda Volkan son anda köşede topu kontrol etti.
39'Feghouli sağ kanattan ortaya dönmek istedi, son anda araya giren Clichy topu kornere yolladı.
38'AZ FARKLA! Emre Belözoğlu'nun serbest vuruştan sert şutunda top direğin yanından auta çıktı.
37'Elia'nın yerde kalmasıyla Başakşehir hafif sol çaprazdan tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.
36'Galatasaray ceza alanının birkaç metre dışında Elia'nın ayağına basan Mariano sarı kart gören ilk isim oldu.
35'Fernando'dan pası alan Belhanda yay üzerinden dönerek vuruşunu yaptı, Volkan sol köşede topu kontrol etti.
33'Galatasaray bu bölümde çok adamla savunma yapıyor, Başakşehir de tüm hatlarıyla rakip yarı alanda pozisyon arıyor.
32'Maçta gerginlik giderek artıyor. İkili mücadelelerdeki sertliğin derecesi de artmaya başladı. Ancak Hakem Halil Umut Meler henüz kartına başvurmadı.
31'Mariano'nun sağ kanattan ortasına ön direkte Gomis kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı.
30'Emre'nin orta alanda yaptığı faul sonrası bir gerginlik yaşandı. Galatasaraylı oyuncular kart beklentisiyle hakeme yoğun itirazlarda bulundu.
29'Başakşehir ön alandaki baskısını artırdı. Galatasaray bu bölümde kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor.
28'Adebayor bu kez rakip yarı alanda Mariano'yu çekerek durdurdu, Galatasaraylı taraftarlar Togolu oyuncuya büyük tepki gösterdi.
27'Adebayor'la girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalan Serdar Aziz kısa bir sakatlık yaşadı ancak tedaviye ihtiyaç duymadan ayağa kalktı.
26'Tempo bu dakikalarda bir nebze düştü. İki takım da kontrollü oyuna döndü.
24'Caicara bir kez daha sağ kanattan ortasını yaptı, Adebayor'un kafayla indirdiği topu Elia'dan önce Muslera kontrol etti.
23'Başakşehir, ilk bölümdeki Galatasaray baskısını kırmayı başardı. Bu bölümde kontrol daha çok turuncu-lacivertli ekipte.
22'Caicara sağ kanattan son çizgiye indi ve ortasını yaptı, Muslera kale alanı içinde topun sahibi oldu.
20'Karşılaşmada ilk 20 dakika golsüz geçiliyor. Tempo ise ilk dakikadan bu yana oldukça yüksek.
19'Başakşehir savunmadan çıkarken çok fazla top kaybı yapıyor. Konuk ekip maçın başından bu yana bu nedenle kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor.
18'BİR VURUŞ! Adebayor'un kafayla indirdiği topla sağdan içeri sokulan Elia, dar açıdan sert vurdu top yan ağlarda kaldı.
17'Başakşehir etkili geldi. Clichy'nin soldan ortasında Visca'nın indirdiği topa kale önündeki Adebayor istediği vuruşu yapamadı ve top üstten auta gitti.
16'Başakşehir şimdi hazırlık paslarıyla atak geliştirmeye çalışıyor.
15'TERS VURUŞ! Sol kanattan bir anda savunma arkasına sarkan Rodrigues'in ortasında Mahmut ters bir dokunuş yaptı, top yandan dışarı çıktı. Korner...
14'Belhanda'nın son çizgiden içeriye çevirdiği top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
13'Hakem, Donk'u uyardı. Oyun da şimdi kaldığı yerden tekrar başladı.
12'Arda Turan ve Emre Belözoğlu, kendi yarı alanlarında Donk'la girdikleri ikili mücadeleler sonrası yerde kaldı. Oyun onların tedavisi nedeniyle duraklıyor.
10'Karşılaşmada ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geride kalıyor.
9'Mariano bir kez daha sağ kanattan bindirdi, onun ortasında top bu kez doğrudan auta çıktı.
8'Yüksek tempoyla birlikte oyun da zaman zaman sertleşiyor. Oyun faul düdükleri nedeniyle sık sık kesiliyor.
7'Maç müthiş bir tempoda başladı. Özellikle Galatasaray ilk düdükten bu yana oldukça istekli bir görüntü sergiliyor.
6'Başakşehir kendi yarı alanından çıkarken kaptırdığı toplarla kalesinde tehlike yaşıyor. Galatasaray ön alanda müthiş bir pres yapıyor.
5'Belhanda'nın ceza sahası dışına doğru kullandığı kornerde Nagatomo uzaklardan kaleyi denedi, top üstten auta çıktı.
4'VOLKAN ÇIKARDI! Feghouli'yle duvar pası yapan Rodrigues'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda Volkan topu köşeden kornere çeldi.
3'Arda Turan, yıllar sonra rakip takım formasıyla çıktığı Türk Telekom Stadı'nda eski takımının taraftarlarınca ıslıklanıyor.
2'Mariano sağ kanattan ileri çıktı. Onun ortasında savunma topu kafayla karşıladı.
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