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Mariano ve Donk'tan galibiyet yorumu

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.04.2018 21:54 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Mücadelede sarı-kırmızılı ekibin ilk golünü kaydeden Mariano ve Ryan Donk, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Mariano ve Donk'tan galibiyet yorumu

Taraftarlarla bütünleştiklerini ifade eden Mariano, "Maçtan önce zaten bu maçın ne kadar önemli, bizim için belki de sezonun finali olduğunu biliyorduk. Çünkü geçen hafta istemediğimiz, beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık Gençlerbirliği karşısında. O yüzden bu hafta kendi taraftarımızın önünde galip gelmekten başka hiçbir şansımız yoktu. Eğer şampiyon olmak istiyorsak bu maç bizim için anahtar bir maçtı. Öyle de başladık, öyle de oynadık. Gerçekten iyi performans gösteren, iyi mücadele eden Galatasaray vardı. Taraftarımıza da parantez açmak istiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum hepsine. Taraftarımızla bütünleştik. Mükemmel bir galibiyet aldık" dedi.

"BU GOLÜN ÖNEMİ, GELİŞİMİ ÇOK ÇOK FARKLI OLDU TABİİ Kİ O YÜZDEN ÇOK MUTLUYUM"
Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren attığı golün gelişimini de anlatan Mariano, "Top bana geldi. İçeriye doğru bir dripling ondan sonra Gomis'in orada yapmış olduğu çok güzel bir koşu var. Yolumu açtı. Ondan sonra kale direk önümdeydi. Sol ayağımla, her zaman kullandığım güçlü ayağımla değil ama sol ayağımla denemek istedim şansımı. Gol oldu. Çok güzel bir yere gitti. Daha öncede atmıştım böyle bir gol. Brezilya'da kariyerimin başında oynadığım takımda da vardı böyle bir gol. Ama bu golün önemi, gelişimi çok çok farklı oldu tabii ki o yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

DONK: ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İDDİALI OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, 2-0 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk yolunda iddialı olduğumuzu gösterdik" dedi.

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Donk, Mariano'nun harika bir gol attığını ifade ederek, "Aslında sol ayağı iyi değildir. Ancak bugün taraftara sol ayağıyla da gol atabildiğini gösterdi. Mükemmel bir gol buldu ve bu golle takıma da güven verdi" şeklinde konuştu.

"İLK YARI TEK EKSİK GOLDÜ"
İlk yarı tek eksiklerinin gol olduğunu vurgulayan Donk, "Maçtan önce hocamızın uyarıları oldu. Başakşehir'in önde hızlı oyuncularının olduğu ve hızlı kontraatağa çıktıkları uyarısı yapmıştı. Biz de buna göre önlemler aldık. İlk yarı tek eksik goldü. İkinci yarı da golü bulduktan sonra daha güvenli oynadık. Bu galibiyetle taraftara da şampiyonluk yolunda iddialı olduğumuzu gösterdik. Bundan sonra da her maça final havasında hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.

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ryan donk Mariano

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