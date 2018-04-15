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Burak Elmas'tan Başakşehir için olay paylaşım!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.04.2018 21:41 | Son Güncelleme

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Burak Elmas, sosyal medyadan galibiyet sonrasında Başakşehir'e sert mesajlar gönderdi

Burak Elmas'tan Başakşehir için olay paylaşım!

Galatasaraylı yönetici Burak Elmas, Başakşehir galibiyeti sonrasında çok sert twitler attı. Twit kısa zamanda büyük etkileşim aldı. Hakemi de sahada yendiklerini söyleyen Elmas şu ifadeleri kullandı:

"Hakeminizi, çirkefliğinizi ve çirkeflerinizi sahada yendik! Bizim kimseye ihtiyacımız yok! Türkiyedir Galatasaray!"

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