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Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçında şok hareket!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.04.2018 20:17 | Son Güncelleme

Emre Belözoğlu'nun hareketi Galatasaray maçına damga vurdu. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Galatasaray-Başakşehir maçında Emre Belözoğlu'nun şok hareketi maça damga vurdu.

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçında şok hareket!

Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya gelen Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısında sarı kart gören Emre Belözoğlu çok konuşulacak bir harekete imza attı… Mücadelenin 44.dakikasında Medipol Başakşehir’in golcüsü Adebayor kendisine yapılan bir müdehale sonrası yerde kaldı.

Bu pozisyonda faul bekleyen Başakşehirli futbolculardan Emre Belözoğlu devam kararı çıkınca adeta çileden çıktı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’e hararetli şekilde tepki gösteren ve bir şeyler söyleyen Emre Belözoğlu’na sbu hareketi sonrası sarı kart çıktı.

Gördüğü kart sonrası sakinleşmeyen Emre kenara doğru ‘bunları yazın’ şeklinde elleriyle bir hareket yaptı. Tecrübeli futbolcunun bu hareketi sosyal medyada da çok konuşuldu.

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emre belözoğlu başakşehir

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