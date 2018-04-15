Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçında şok hareket!

Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya gelen Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısında sarı kart gören Emre Belözoğlu çok konuşulacak bir harekete imza attı… Mücadelenin 44.dakikasında Medipol Başakşehir’in golcüsü Adebayor kendisine yapılan bir müdehale sonrası yerde kaldı.

Bu pozisyonda faul bekleyen Başakşehirli futbolculardan Emre Belözoğlu devam kararı çıkınca adeta çileden çıktı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’e hararetli şekilde tepki gösteren ve bir şeyler söyleyen Emre Belözoğlu’na sbu hareketi sonrası sarı kart çıktı.

Gördüğü kart sonrası sakinleşmeyen Emre kenara doğru ‘bunları yazın’ şeklinde elleriyle bir hareket yaptı. Tecrübeli futbolcunun bu hareketi sosyal medyada da çok konuşuldu.