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Galatasaray taraftarı Arda Turan'ı ıslıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.04.2018 18:45 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek olurken Arda Turan da 2523 gün sonra Türk Telekom çimlerine çıktı.

Galatasaray taraftarı Arda Turan'ı ıslıkladı

Galatasaray taraftarı Arda Turan'ı ıslıkladı

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Zemini kontrol etmek ive ısınmak çin sahaya gelen Arda Turan, taraftarların ıslıklarıyla karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Arda Turan'ı protesto ederken, nasıl karşılaşacağı sorusu da kesinlik kazanmış oldu.

Zemini kontrol etmek ive ısınmak çin sahaya gelen Arda Turan, taraftarların ıslıklarıyla karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Arda Turan'ı protesto ederken, nasıl karşılaşacağı sorusu da kesinlik kazanmış oldu.
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Arda Turan ise an itibariyle buna bir karşılık vermedi.

Arda Turan ise an itibariyle buna bir karşılık vermedi.
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Sarı-kırmızılıların alt yapısında yetişen ve daha sonra kaptanlık da yapan Turan, 2011-2012 yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Atletico Madrid'e 12 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Sarı-kırmızılıların alt yapısında yetişen ve daha sonra kaptanlık da yapan Turan, 2011-2012 yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Atletico Madrid'e 12 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
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31 yaşındaki futbolcu, Türk Telekom Stadyumu'nda en son 2010-2011 sezonunda 20 Mayıs'ta Galatasaray forması ile Konyaspor'a karşı mücadele etmişti.

31 yaşındaki futbolcu, Türk Telekom Stadyumu'nda en son 2010-2011 sezonunda 20 Mayıs'ta Galatasaray forması ile Konyaspor'a karşı mücadele etmişti.
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Arda Turan 2523 gün sonra Türk Telekom Stadyumu'nun çimlerine bu sefer rakip olarak ayak bastı. Başarılı futbolcu, 25 Şubat 2006 yılında da kiralandığı Manisaspor ile Ali Sami Yen Stadyumu'nda sarı-kırmızılılar karşı oynamıştı.

Arda Turan 2523 gün sonra Türk Telekom Stadyumu'nun çimlerine bu sefer rakip olarak ayak bastı. Başarılı futbolcu, 25 Şubat 2006 yılında da kiralandığı Manisaspor ile Ali Sami Yen Stadyumu'nda sarı-kırmızılılar karşı oynamıştı.
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6 Ağustos 2014 yılında İzmir'de Atatürk Stadı'nda oynanan Galatasaray - Atletico Madrid hazırlık maçında da Turan, eski takımına rakip olmuştu.

6 Ağustos 2014 yılında İzmir'de Atatürk Stadı'nda oynanan Galatasaray - Atletico Madrid hazırlık maçında da Turan, eski takımına rakip olmuştu.
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Yıldız futbolcu, Galatasaray'da 6 sezon forma giydi ve 189 maçta görev aldı, 44 kez rakip fileleri havalandırdı. Arda, 2007-2008 sezonunda da sarı-kırmızılılarla Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. (SPORX)

Yıldız futbolcu, Galatasaray'da 6 sezon forma giydi ve 189 maçta görev aldı, 44 kez rakip fileleri havalandırdı. Arda, 2007-2008 sezonunda da sarı-kırmızılılarla Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. (SPORX)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig arda turan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gs lıyım uğraşmayın ardayla rahat bırakın çocuğu giderken para kazandırdı gitti gelirkende gs istemedi başakşehire gitti feguli yi, selçuğu ıslıklayın tüm takımın sistemini düzenini bozuyor bu ikisi başka 11 deki hiç bir topçunun suçu yok eleştirmeyin ikisi diğerlerinidi bozuyor performanslarını açık ca gözüküyor ama basın ve terimin işine gelmediği için görmezden geliyor .
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