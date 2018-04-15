Galatasaray taraftarı Arda Turan'ı ıslıkladı

Galatasaray taraftarı Arda Turan'ı ıslıkladı

1 / 7 Zemini kontrol etmek ive ısınmak çin sahaya gelen Arda Turan, taraftarların ıslıklarıyla karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Arda Turan'ı protesto ederken, nasıl karşılaşacağı sorusu da kesinlik kazanmış oldu.

2 / 7 Arda Turan ise an itibariyle buna bir karşılık vermedi.

3 / 7 Sarı-kırmızılıların alt yapısında yetişen ve daha sonra kaptanlık da yapan Turan, 2011-2012 yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Atletico Madrid'e 12 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

4 / 7 31 yaşındaki futbolcu, Türk Telekom Stadyumu'nda en son 2010-2011 sezonunda 20 Mayıs'ta Galatasaray forması ile Konyaspor'a karşı mücadele etmişti.

5 / 7 Arda Turan 2523 gün sonra Türk Telekom Stadyumu'nun çimlerine bu sefer rakip olarak ayak bastı. Başarılı futbolcu, 25 Şubat 2006 yılında da kiralandığı Manisaspor ile Ali Sami Yen Stadyumu'nda sarı-kırmızılılar karşı oynamıştı.

6 / 7 6 Ağustos 2014 yılında İzmir'de Atatürk Stadı'nda oynanan Galatasaray - Atletico Madrid hazırlık maçında da Turan, eski takımına rakip olmuştu.