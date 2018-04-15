Galatasaray taraftarı Arda Turan'ı ıslıkladı
Galatasaray taraftarı Arda Turan'ı ıslıkladı
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Zemini kontrol etmek ive ısınmak çin sahaya gelen Arda Turan, taraftarların ıslıklarıyla karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Arda Turan'ı protesto ederken, nasıl karşılaşacağı sorusu da kesinlik kazanmış oldu.
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Arda Turan ise an itibariyle buna bir karşılık vermedi.
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Sarı-kırmızılıların alt yapısında yetişen ve daha sonra kaptanlık da yapan Turan, 2011-2012 yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Atletico Madrid'e 12 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
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31 yaşındaki futbolcu, Türk Telekom Stadyumu'nda en son 2010-2011 sezonunda 20 Mayıs'ta Galatasaray forması ile Konyaspor'a karşı mücadele etmişti.
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Arda Turan 2523 gün sonra Türk Telekom Stadyumu'nun çimlerine bu sefer rakip olarak ayak bastı. Başarılı futbolcu, 25 Şubat 2006 yılında da kiralandığı Manisaspor ile Ali Sami Yen Stadyumu'nda sarı-kırmızılılar karşı oynamıştı.
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6 Ağustos 2014 yılında İzmir'de Atatürk Stadı'nda oynanan Galatasaray - Atletico Madrid hazırlık maçında da Turan, eski takımına rakip olmuştu.
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Yıldız futbolcu, Galatasaray'da 6 sezon forma giydi ve 189 maçta görev aldı, 44 kez rakip fileleri havalandırdı. Arda, 2007-2008 sezonunda da sarı-kırmızılılarla Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. (SPORX)
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