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Galatasaray Başakşehir maçı canlı izle: Arda rakip olarak dönüyor! (Beinsports, Digiturk ve Alternatif Kanallar)

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.04.2018 17:42 | Son Güncelleme

Şampiyonluk yarışında son haftaların en kritik maçı bu akşam oynanacak. Galatasaray Başakşehir maçı lig şampiyonunu belirleyecek maç olabilir. Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarların da gözü kulağı Galatasaray Başakşehir maçında. Beklemediği bir puan kaybı ile liderliği Başakşehir'e kaptıran Galatasaray liderlik koltuğunu geri almak Başakşehir de liderliğini devam ettirmek istiyor.

Galatasaray Başakşehir maçı canlı izle: Arda rakip olarak dönüyor! (Beinsports, Digiturk ve Alternatif Kanallar)

Süper Lig'de haftanın belki de sezonun en önemli maçlarından biri oynanacak. Lig bitiminde geriye dönülüp bakıldığında Galatasaray Başakşehir maçı şampiyonu belirleyen maç olarak bile yorumlanabilir. İşte zirve yarışının kritik karşılaşmasından detaylar...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLEME

19.00'da başlayacak karşılaşma Türkiye'de Digiturk Play, beINsports 1 ve beIN CONNNECT ile izlenebilir. Beinsports aboneliğiniz yoksa da haftasonu paketi alıp Başakşehir Galatasaray maçını canlı izleyebilirsiniz. Alternatif olarak aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz MYNET canlı anlatımı ile maçı dakika takip edebilirsiniz.

Galatasaray Başakşehir maçı canlı anlatım

ALTERNATİF KANALLAR

Türkiye'deki kanlların dışında maçı yurtdışından izleyecek olanlar içinse farklı seçenekler mevcut. Pek çok Afrika ülkesinde Galatasaray Başakşehir maçı A+Sport Africa veya Fox Sports 2 Africa kanllarından izlenebilir. Balkan ülkelerinde ise SportKlub kanalı maçı canlı yayımlayacak.

GALATASARAY İSTİKRARSIZ

Galatasaray son beş maçta 3 galibiyet 1 berabnerlik ve 1 beraberlik elde etti. SArı kırmızılı ekip özellikle son 3 haftadır istikrarsız biir görüntü veriyor. Son üç hafta sırasıyla beraberlik, galibiyet ve mağlubiyet yaşadılar.

BAŞAKŞEHİR SERİ YAKALADI

Başakşehir ise cimbomun aksine istikrarlı bir seyir içinde son 5 maçında 4 galibiyet 1 mağlubiyet elde eden Başakşehir son 3 haftadır yenilgi yüzü görmedi.

ARDA RAKİP OLARAK DÖNÜYOR

Arda Turan, Türk Telekom’daki son maçında 2010-11 sezonunda 20 Mayıs’ta Konya’ya karşı ter dökmüştü. Galatasray’da 6 sezonda 189 maça çıkan Arda, 44 kez gol atmış, 2007-08 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Sarı-Kırmızılı tribünler, hem Başakşehir’i tercih etmesi hem de Fatih Terim’le arasının bozulması nedeniyle Arda’ya yönelik protesto hazırlığı yapıyor.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor

5-1'İN RÖVANŞI NE OLACAK?

Sezonun ilk yarısındaki maç GS için şok bir sonuçla bitmişti. Başakşehir evinde sarı kırmızılı ekibi 5-1 mağlup etmişti. Karşılaşamada Başakşehir'in etkili golcüsü Adebayor 3 gol atarak yıldızlaşmıştı.

BAŞAKŞEHİR 3 BÜYÜKLERE KARŞI ETKİLİ!

Medipol Başakşehir, "Üç büyükler" ile oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Turuncu-lacivertli takım, 2016'dan bu yana Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 17 maçta yalnızca 2 yenilgi yaşadı.

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