Galatasaray Başakşehir maçı canlı izle: Arda rakip olarak dönüyor! (Beinsports, Digiturk ve Alternatif Kanallar)

Süper Lig'de haftanın belki de sezonun en önemli maçlarından biri oynanacak. Lig bitiminde geriye dönülüp bakıldığında Galatasaray Başakşehir maçı şampiyonu belirleyen maç olarak bile yorumlanabilir. İşte zirve yarışının kritik karşılaşmasından detaylar...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLEME

19.00'da başlayacak karşılaşma Türkiye'de Digiturk Play, beINsports 1 ve beIN CONNNECT ile izlenebilir. Beinsports aboneliğiniz yoksa da haftasonu paketi alıp Başakşehir Galatasaray maçını canlı izleyebilirsiniz. Alternatif olarak aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz MYNET canlı anlatımı ile maçı dakika takip edebilirsiniz.

Galatasaray Başakşehir maçı canlı anlatım

ALTERNATİF KANALLAR

Türkiye'deki kanlların dışında maçı yurtdışından izleyecek olanlar içinse farklı seçenekler mevcut. Pek çok Afrika ülkesinde Galatasaray Başakşehir maçı A+Sport Africa veya Fox Sports 2 Africa kanllarından izlenebilir. Balkan ülkelerinde ise SportKlub kanalı maçı canlı yayımlayacak.

GALATASARAY İSTİKRARSIZ

Galatasaray son beş maçta 3 galibiyet 1 berabnerlik ve 1 beraberlik elde etti. SArı kırmızılı ekip özellikle son 3 haftadır istikrarsız biir görüntü veriyor. Son üç hafta sırasıyla beraberlik, galibiyet ve mağlubiyet yaşadılar.