Galatasaray - Başakşehir canlı izle (maç özeti)

20. RANDEVU Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya geliyor. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 19 maçtan 9'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 4 maçı kazanamayan Galatasaray'ın 32 golüne, son 3 randevudan galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk yolunda çok büyük önem taşıyan Galatasaray-Başakşehir maçı oynanıyor. Galatasaray-Başakşehir maçının canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...

ASLAN EVİNDE 1 KEZ YENİLDİ

Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 4 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı. Evinde rakibini son 3 maçta yenemeyen sarı-kırmızılılar, 2 kez berabere kaldı, geçen sezon 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar sahasındaki 9 maçta 20 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR, GALATASARAY'A TERS GELİYOR

Galatasaray, Başakşehir'le ligde yaptığı son 7 maçta sadece bir kez galip gelebildi. İki takım arasında ligdeki son 7 müsabakadan 2'si berabere bitti, Medipol Başakşehir 4, Galatasaray bir kez 3 puana ulaştı.

ARDA TURAN, 2523 GÜN SONRA TÜRK TELEKOM'DA

2011-12 sezonunda 12 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid’e transfer olan, Galatasaray altyapısından yetişen, Galatasaray'da kaptanlık yapan Arda Turan, Türk Telekom Stadyumu'na 7 yıl sonra yani 2523 gün sonra bu kez rakip formayla ayak basacak. Galatasaray taraftarları ise eski kaptanlarına tepkili! Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın paylaşımına göre Türk Telekom Stadyumu'na "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" ifadelerinin bulunduğu bir pankart asıldı. Arda Turan'a kızgın olan ve sosyal medyadan tecrübeli futbolcuya tepkilerini dile getiren sarı-kırmızılı taraftarların maç içerisinde tepki verip vermeyeceği ise merak konusu...