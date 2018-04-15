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Galatasaray - Başakşehir canlı izle (maç özeti)

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.04.2018 17:41 | Son Güncelleme

Başakşehir maçına sahne oluyor. Ligde 57 puanı bulunan Galatasaray, 59 puanlı lider Başakşehir'i devirip Süper Lig'de yeniden zirveye oturmak istiyor. Başakşehir ise Galatasaray'dan puan alarak tarihinde ilk kez şampiyon olma yolunda avantaj peşinde. Galatasaray'da Linnes dışında eksik yok, Başakşehir'de ise Napoleoni forma giyemiyor. Galatasaray-Başakşehir maçının canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...

Galatasaray - Başakşehir canlı izle (maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk yolunda çok büyük önem taşıyan Galatasaray-Başakşehir maçı oynanıyor. Galatasaray-Başakşehir maçının canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...

CANLI

GALATASARAY - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Türk Telekom
SAAT: 19.00
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: BeIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar, Maicon, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Belhanda, Rodrigues, Feghouli, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

20. RANDEVU
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya geliyor. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 19 maçtan 9'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 4 maçı kazanamayan Galatasaray'ın 32 golüne, son 3 randevudan galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı.

ASLAN EVİNDE 1 KEZ YENİLDİ
Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 4 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı. Evinde rakibini son 3 maçta yenemeyen sarı-kırmızılılar, 2 kez berabere kaldı, geçen sezon 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılar sahasındaki 9 maçta 20 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR, GALATASARAY'A TERS GELİYOR
Galatasaray, Başakşehir'le ligde yaptığı son 7 maçta sadece bir kez galip gelebildi. İki takım arasında ligdeki son 7 müsabakadan 2'si berabere bitti, Medipol Başakşehir 4, Galatasaray bir kez 3 puana ulaştı.

ARDA TURAN, 2523 GÜN SONRA TÜRK TELEKOM'DA
2011-12 sezonunda 12 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid’e transfer olan, Galatasaray altyapısından yetişen, Galatasaray'da kaptanlık yapan Arda Turan, Türk Telekom Stadyumu'na 7 yıl sonra yani 2523 gün sonra bu kez rakip formayla ayak basacak. Galatasaray taraftarları ise eski kaptanlarına tepkili! Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın paylaşımına göre Türk Telekom Stadyumu'na "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" ifadelerinin bulunduğu bir pankart asıldı. Arda Turan'a kızgın olan ve sosyal medyadan tecrübeli futbolcuya tepkilerini dile getiren sarı-kırmızılı taraftarların maç içerisinde tepki verip vermeyeceği ise merak konusu...

GALATASARAY LINNES KADRO DIŞI, SERDAR, MAICON VE SİNAN CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da maç kadrosuna alınmayan Martin Linnes dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Galatasaray'da cezalı isim bulunmazken, Serdar Aziz, Feghouli, Maicon ve Sinan Gümüş ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Başakşehir maçında sarı kart görmesi durumunda Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR'DE NAPOLEONI YOK
Medipol Başakşehir'de, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Galatasaray karşılaşmasında görev yapamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
fatih terim arda turan

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