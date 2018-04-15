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Galatasaray taraftarından Arda Turan'a olay pankart!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.04.2018 12:09 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray'da taraftarların, Arda Turan'a olan öfkesi dinmiyor. Galatasaray taraftarları Başakşehir maçında sahaya çıkması beklenen Arda Turan için özel bir pankart açmayı düşünüyor.

Galatasaray taraftarından Arda Turan'a olay pankart!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu maçın bir diğer önemi de; Başakşehir'in Barcelona'dan kiraladığı Arda Turan, eski takımı Galatasaray'a rakip olacak.

Sarı kırmızılıların alt yapısında yetişen ve kaptanlığa kadar yükselen yıldız futbolcu, 2011-12 yaz transfer döneminde Atletico Madrid'e 12 milyon Euro karşılığında transfer olmuş ardından da Barça'nın yolunu tutmuştu. 31 yaşındaki futbolcu, Türk Telekom Stadyumu'nda en son 20 Mayıs 2011'de Galatasaray forması ile Konyaspor'a karşı mücadele etmişti.

Arda 2523 gün sonra Türk Telekom Stadyumu'nun çimlerine bu sefer rakip olarak ayak basacak. Galatasaray yerine Başakşehir'i tercih etmesi nedeniyle Arda Turan'a kızgın olan sarı-kırmızılı taraftarların bugünkü buluşmada nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor.

Bu arada ultrAslan statta "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" pankartı açarak Arda'ya mesaj gönderecek. Arda Turan, 25 Şubat 2006 yılında Manisaspor, 6 Ağustos 2014 yılında ise Atletico Madrid formasıyla, eski takımına rakip olmuştu. (Fotomaç)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ardayı hiç sevmem gerçekten karakter sıkıntısı var ama anlamadığım gs taraftarı neden kızgın adamı gs sattı dünyanın parasını aldı. geriye de gelmesini fatih terim istemedi. Yani ne alaka gs taraftarı bu adamı sevmiyor anlamadım. Ama Evlat olsa eldiven takarım o başka
arda bi koysunda biz aradan siyrilalim
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