Galatasaray taraftarından Arda Turan'a olay pankart!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu maçın bir diğer önemi de; Başakşehir'in Barcelona'dan kiraladığı Arda Turan, eski takımı Galatasaray'a rakip olacak.
Sarı kırmızılıların alt yapısında yetişen ve kaptanlığa kadar yükselen yıldız futbolcu, 2011-12 yaz transfer döneminde Atletico Madrid'e 12 milyon Euro karşılığında transfer olmuş ardından da Barça'nın yolunu tutmuştu. 31 yaşındaki futbolcu, Türk Telekom Stadyumu'nda en son 20 Mayıs 2011'de Galatasaray forması ile Konyaspor'a karşı mücadele etmişti.
Arda 2523 gün sonra Türk Telekom Stadyumu'nun çimlerine bu sefer rakip olarak ayak basacak. Galatasaray yerine Başakşehir'i tercih etmesi nedeniyle Arda Turan'a kızgın olan sarı-kırmızılı taraftarların bugünkü buluşmada nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor.
Bu arada ultrAslan statta "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" pankartı açarak Arda'ya mesaj gönderecek. Arda Turan, 25 Şubat 2006 yılında Manisaspor, 6 Ağustos 2014 yılında ise Atletico Madrid formasıyla, eski takımına rakip olmuştu. (Fotomaç)
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