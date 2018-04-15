Fatih Terim Başakşehir maçı öncesi oyuncularını uyardı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçını kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını söyledi.

Oyuncularına son uyarılarını yapan tecrübeli teknik adamın, "Bizim için tek olasılık var; o da kazanmak... Sezonun en önemli 90 dakikasına çıkacaksınız. Şampiyonluk duygusunu kiminiz iyi bilir, kiminiz de bu duyguyu daha önce hiç tatmadı. Önümüzde 6 maç var. Başakşehir'e karşı çok önemli bir sınav vereceksiniz. Bütün maçlarımızı kazanmak zorundayız" diye konuştuğu öğrenildi.

Maç için en önemli avantajlarının kendi sahalarında oynayacak olmaları olduğunu anımsatan Terim, sözlerine şöyle devam etti:

"50 bin taraftarımız bize büyük destek verecek. Maça bu yüzden iyi başlamamız önemli. Bu karşılaşmada en önemli avantajlarımızdan biri de coşkulu futbolumuz olacak. İlk düdükle beraber bunu hissettirmenizi istiyorum."

Emre'ye önlem

Sarı-kırmızılıların teknik patronu, bu zorlu karşılaşma için Adebayor ve Emre Belözoğlu'na özel önlemler alırken, her iki futbolcuya da rahat alan bırakılmamasını istedi. Terim, ön taraftaki oyuncularından ise müthiş bir pres uygulamaları talimatını verdi.

(Milliyet)