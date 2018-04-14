SPOR

Linnes, Başakşehir maçında yok!

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.04.2018 23:01 | Son Güncelleme

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Martin Linnes, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Linnes, Başakşehir maçında yok!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncuların 5'e 2 dar alan oyunlarının ardından taktik ağırlıklı çalışma yaptığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımın, idmanın ardından yarın saat 19.00'da Medipol Başakşehir ile yapacağı maç için tesislerde kampa girdiği ifade edildi.

Hafif sakatlığı bulunan Norveçli savunma oyuncusu Martin Linnes'in kamp kadrosuna dahil edilmediği kaydedildi.

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