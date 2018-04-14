Volkan Demirel, Aatif Chahechoue, Fernandao ve Hasan Ali Kaldırım'dan galibiyet yorumu

Fenerbahçe forması giyen tecrübeli isim Volkan Demirel, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendikleri karşılaşma ve Galatasaray-Başakşehir maçı hakkında da yorumda bulundu.
Volkan Demirel, "2-0'ı daha sonra koruyamadık. Kalemizde gol gördük. Bu benim için üzücü oldu. Gol yememe serimiz vardı. Bundan sonra kalan 5 maçta da gol yemezsek o da bir seri olur. Güzel bir galibiyet oldu. Son zamanlarda iyi oyunun yanında güzel skorlar buluyoruz. Maçlarımızı kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekliyoruz. Biz takım olarak bu şansın bize döneceğini inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Volkan Demirel, Galatasaray - Başakşehir maçı hakkında da "Üst sıraları ilgilendiren bir maç var. İnşallah o maçtan çıkacak güzel bir skor, bizi daha iddialı bir duruma getirecektir" yorumunda bulundu.
AATIF CHAHECHOUE: BEŞİKTAŞ'A KADIKÖY'DE YENİLMEYECEĞİMİZİ GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yaptı. Eski takımına attığı golün ardından sevinmeyen Aatif Chahechouhe, kendisi için özel bir maç olduğunu söylerken, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Beşiktaş maçı hakkında da konuştu:
"Benim için özel bir karşılaşmaydı. Sivas'a duyduğum aşkı herkes biliyor. Bana zor anlarımda hep destek oldular. Tüm şehir arkamdaydı. Golden sonra kutlamamam normal, yıllarımı geçirdiğim bir kulübe karşı oynuyordum.
Gerek kupada, gerek ligde son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kaderimiz kendi elimizde değil ama inancımızı koruyoruz. Önümüzde 5 maç var, tek yapabileceğimiz şey çalışmak. Beşiktaş maçı zor olacak ama kendi evimizde oynayacağız. Herkese Kadıköy'de bizi mağlup edemeyeceklerini göstermek zorundayız."
FERNANDAO: HALA ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAYIZ
Fenerbahçe'de Sivasspor maçında sahne alan Fernandao şampiyonluk yarışına değinirken, "100 maçına tamamladığım için çok mutluyum. Galibiyet için de mutluyum, istediğimizi aldık. Biz hala şampiyonluk yarışındayız. 5 maç kaldı, sonuna kadar savaşacağız. Üzerimize düşeni yaparsak, eminim sonuna kadar yarışın içinde olacağız" sözlerini kullandı.
Forma rekabeti hakkında ise, "Tabii ki rekabet iyidir. Her şeyden önce iyi arkadaşlarız. Hepimizin amacı katkıda bulunmak" dedi.
HASAN ALİ KALDIRIM: DEPLASMANDA DAHA İYİ OYNUYORUZ
Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Hasan Ali Kaldırım ise "Kazandık, mutluyuz ama son dakikalarda gelen gol sonrasında boşu boşuna gol yemiş olduk. Bu bizi biraz sinirlendirdi, uzun zamandır gol yemiyorduk" dedi.
Sivas'ın zorlu bir deplasman olduğunu vurgulayan Hasan Ali, "Önümüzdeki takımların hepsi burada puan kaybetti, zor bir deplasman. Deplasmanda daha iyi oynuyoruz, öyle de bir gerçek var. 2-0'dan sonra birkaç %100'lük pozisyona girdik, golü bulsak, maç kopacak" diye konuştu.
Kadıköy'de kaybettikleri Akhisar maçına değinen Hasan Ali, "İç sahada Akhisar maçı, kaybettiğimiz bir 3 puan var. Olmasa şu anda bambaşka bir yerde olabilirdik ama geriye bakmanın anlamı yok. Beklediğimiz anı yakalamak için önümüzdeki maçları kazanmamız lazım. Kaybedeceğimiz puan, bizi geride bırakır."
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