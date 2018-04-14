Volkan Demirel, Aatif Chahechoue, Fernandao ve Hasan Ali Kaldırım'dan galibiyet yorumu

Fenerbahçe forması giyen tecrübeli isim Volkan Demirel, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendikleri karşılaşma ve Galatasaray-Başakşehir maçı hakkında da yorumda bulundu.

Volkan Demirel, "2-0'ı daha sonra koruyamadık. Kalemizde gol gördük. Bu benim için üzücü oldu. Gol yememe serimiz vardı. Bundan sonra kalan 5 maçta da gol yemezsek o da bir seri olur. Güzel bir galibiyet oldu. Son zamanlarda iyi oyunun yanında güzel skorlar buluyoruz. Maçlarımızı kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekliyoruz. Biz takım olarak bu şansın bize döneceğini inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, Galatasaray - Başakşehir maçı hakkında da "Üst sıraları ilgilendiren bir maç var. İnşallah o maçtan çıkacak güzel bir skor, bizi daha iddialı bir duruma getirecektir" yorumunda bulundu.

AATIF CHAHECHOUE: BEŞİKTAŞ'A KADIKÖY'DE YENİLMEYECEĞİMİZİ GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yaptı. Eski takımına attığı golün ardından sevinmeyen Aatif Chahechouhe, kendisi için özel bir maç olduğunu söylerken, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Beşiktaş maçı hakkında da konuştu: