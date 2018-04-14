''Galatasaray taraftarı, Arda Turan'a...''

Mustafa Denizli'den Arda ve G.Saray-Başakşehir maçı yorumu
Mustafa Denizli'den Arda ve G.Saray-Başakşehir maçı yorumu
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Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli'nin Arda Turan'la ilgili sözleri şöyle:
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"Arda Turan için çok duygusal bir maç olacağı kesin. 'Galatasaray taraftarları Arda'ya tepkili' diyorsun. Niye tepkili?
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Galatasaray ve başka kulüpler ona transfer teklifinde bulunmuş da Arda Galatasaray'ı değil başka bir kulübü mü tercih etmiş? Öyle bir şey yok.
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Üstelik Arda her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söyleyen bir insan. Dolayısıyla ben tepki gösterileceği kanaatinde değilim.
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Ama tabii ki Arda için böyle bir maçta görev yapmak, daha doğrusu bir insan için duygusallığın ağır bastığı bir ortamda görev yapmak kolay değil.
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Ama Arda Turan, takımı için her şeyini ortaya koymak mecburiyetindedir."
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ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ | Mustafa Denizli'nin Galatasaray-Başakşehir maçı ve şampiyonlukla ilgili görüşleri ise şöyle:
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"Favorim Galatasaray. Ama şunu gözardı edemeyiz; Başakşehir'in şampiyon adayları ile oynadığı dış saha maçlarında alınan sonuçlara bakmak lazım.
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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon deplasmanlarında hangi sonuçları almış? Bu maçlarda Başakşehir'in normalin çok üstünde iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz.
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Ama Türk Telekom Stadı'nda bu havayı yakalayabilirler mi? Çok zor. Zaten maça da bu bilinçle hazırlanıyorlar. Başakşehir kazanırsa şampiyonluğun en büyük adayı olur.
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Galatasaray-Başakşehir maçından çıkacak her sonuç Beşiktaş'ın yararına olacak. Yaşanacak bir beraberlik ise siyah beyazlılar için duble avantaj olur."
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