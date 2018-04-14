''Galatasaray taraftarı, Arda Turan'a...''

Mustafa Denizli'den Arda ve G.Saray-Başakşehir maçı yorumu

Mustafa Denizli'den Arda ve G.Saray-Başakşehir maçı yorumu

1 / 11 Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli'nin Arda Turan'la ilgili sözleri şöyle:

2 / 11 "Arda Turan için çok duygusal bir maç olacağı kesin. 'Galatasaray taraftarları Arda'ya tepkili' diyorsun. Niye tepkili?

3 / 11 Galatasaray ve başka kulüpler ona transfer teklifinde bulunmuş da Arda Galatasaray'ı değil başka bir kulübü mü tercih etmiş? Öyle bir şey yok.

4 / 11 Üstelik Arda her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söyleyen bir insan. Dolayısıyla ben tepki gösterileceği kanaatinde değilim.

5 / 11 Ama tabii ki Arda için böyle bir maçta görev yapmak, daha doğrusu bir insan için duygusallığın ağır bastığı bir ortamda görev yapmak kolay değil.

6 / 11 Ama Arda Turan, takımı için her şeyini ortaya koymak mecburiyetindedir."

7 / 11 ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ | Mustafa Denizli'nin Galatasaray-Başakşehir maçı ve şampiyonlukla ilgili görüşleri ise şöyle:

8 / 11 "Favorim Galatasaray. Ama şunu gözardı edemeyiz; Başakşehir'in şampiyon adayları ile oynadığı dış saha maçlarında alınan sonuçlara bakmak lazım.

9 / 11 Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon deplasmanlarında hangi sonuçları almış? Bu maçlarda Başakşehir'in normalin çok üstünde iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz.

10 / 11 Ama Türk Telekom Stadı'nda bu havayı yakalayabilirler mi? Çok zor. Zaten maça da bu bilinçle hazırlanıyorlar. Başakşehir kazanırsa şampiyonluğun en büyük adayı olur.