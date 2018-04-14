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''Galatasaray taraftarı, Arda Turan'a...''

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.04.2018 17:00 | Son Güncelleme

Türk futbolunun duayen ismi Mustafa Denizli, Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak maç öncesinde Arda Turan'ın durumuna değindi. Şampiyonluk yolunda ise dikkat çeken tahminlerde bulundu

Mustafa Denizli'den Arda ve G.Saray-Başakşehir maçı yorumu

Mustafa Denizli'den Arda ve G.Saray-Başakşehir maçı yorumu

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Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli'nin Arda Turan'la ilgili sözleri şöyle:

Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli'nin Arda Turan'la ilgili sözleri şöyle:
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"Arda Turan için çok duygusal bir maç olacağı kesin. 'Galatasaray taraftarları Arda'ya tepkili' diyorsun. Niye tepkili?

"Arda Turan için çok duygusal bir maç olacağı kesin. 'Galatasaray taraftarları Arda'ya tepkili' diyorsun. Niye tepkili?
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Galatasaray ve başka kulüpler ona transfer teklifinde bulunmuş da Arda Galatasaray'ı değil başka bir kulübü mü tercih etmiş? Öyle bir şey yok.

Galatasaray ve başka kulüpler ona transfer teklifinde bulunmuş da Arda Galatasaray'ı değil başka bir kulübü mü tercih etmiş? Öyle bir şey yok.
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Üstelik Arda her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söyleyen bir insan. Dolayısıyla ben tepki gösterileceği kanaatinde değilim.

Üstelik Arda her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söyleyen bir insan. Dolayısıyla ben tepki gösterileceği kanaatinde değilim.
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Ama tabii ki Arda için böyle bir maçta görev yapmak, daha doğrusu bir insan için duygusallığın ağır bastığı bir ortamda görev yapmak kolay değil.

Ama tabii ki Arda için böyle bir maçta görev yapmak, daha doğrusu bir insan için duygusallığın ağır bastığı bir ortamda görev yapmak kolay değil.
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Ama Arda Turan, takımı için her şeyini ortaya koymak mecburiyetindedir."

Ama Arda Turan, takımı için her şeyini ortaya koymak mecburiyetindedir."
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ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ | Mustafa Denizli'nin Galatasaray-Başakşehir maçı ve şampiyonlukla ilgili görüşleri ise şöyle:

ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ | Mustafa Denizli'nin Galatasaray-Başakşehir maçı ve şampiyonlukla ilgili görüşleri ise şöyle:
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"Favorim Galatasaray. Ama şunu gözardı edemeyiz; Başakşehir'in şampiyon adayları ile oynadığı dış saha maçlarında alınan sonuçlara bakmak lazım.

"Favorim Galatasaray. Ama şunu gözardı edemeyiz; Başakşehir'in şampiyon adayları ile oynadığı dış saha maçlarında alınan sonuçlara bakmak lazım.
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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon deplasmanlarında hangi sonuçları almış? Bu maçlarda Başakşehir'in normalin çok üstünde iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon deplasmanlarında hangi sonuçları almış? Bu maçlarda Başakşehir'in normalin çok üstünde iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz.
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Ama Türk Telekom Stadı'nda bu havayı yakalayabilirler mi? Çok zor. Zaten maça da bu bilinçle hazırlanıyorlar. Başakşehir kazanırsa şampiyonluğun en büyük adayı olur.

Ama Türk Telekom Stadı'nda bu havayı yakalayabilirler mi? Çok zor. Zaten maça da bu bilinçle hazırlanıyorlar. Başakşehir kazanırsa şampiyonluğun en büyük adayı olur.
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Galatasaray-Başakşehir maçından çıkacak her sonuç Beşiktaş'ın yararına olacak. Yaşanacak bir beraberlik ise siyah beyazlılar için duble avantaj olur."

Galatasaray-Başakşehir maçından çıkacak her sonuç Beşiktaş'ın yararına olacak. Yaşanacak bir beraberlik ise siyah beyazlılar için duble avantaj olur."
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Anahtar Kelimeler:
mustafa denizli arda turan başakşehir

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