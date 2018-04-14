Galatasaray Nagatomo'nun bonservisini alıyor!

Devre arasında Inter'den kiralanan ve kısa sürede herkesin sevgilisi olan Yuto Nagatomo, Galatasaray'da kalıyor... Inter kulübüne yakın internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına göre kulüpler anlaşma sağladı.
3 YILLIK İMZA ATACAK
Inter'le bir süredir temas halinde olan Galatasaray yönetiminin 2.5 milyon Euro'luk teklifiyle İtalyan kulübünü ikna ettiği belirtiliyor. Finansal Fair Play Komitesi'ne yapılan sunum sonrası UEFA'nın kararını bekleyen Sarı-Kırmızılılar, eğer olumsuz bir durum oluşmazsa Japon oyuncuya imzayı attıracak. Galatasaray'ın Nagatomo'yu 3 yıllığına renklerine bağlaması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı forma ile 9 maça çıkan Japon yıldız gol atamazken, iki asist yapmayı başardı.
(Takvim)
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