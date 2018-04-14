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Galatasaray'da Divan Kurulu başkanı yarın seçilecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.04.2018 12:49 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun başkanlık seçimi yarın yapılacak.

Galatasaray'da Divan Kurulu başkanı yarın seçilecek

Sarı-kırmızılı kulübün divan kuruluna gelecek 3 yıl için başkanlık edecek ismin belirleneceği seçim, Gayrettepe'deki Dedeman Oteli'nde gerçekleştirilecek.

Divan kurulunun mevcut başkanı İrfan Aktar'ın yanı sıra üyelerden Bünyat Balaban ve Eşref Hamamcıoğlu seçimde yarışacak.

Seçimde saat 11.00 itibarıyla oy kullanılma işlemi başlayacak, saat 16.00'da ise sandıklar kapatılacak.

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