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Fatih Terim Başakşehir maçının 11'inde değişikliğe gidecek!

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçının 11'inde beklenmeyen değişikliklere imza atacak.

Fatih Terim'in yapacağı bu değişiklik, taraftarı bir hayli şaşırttı.

Fatih Terim'den Başakşehir'e sürpriz 11!

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Şampiyonluk yolunda pazar akşamı evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Galatasaray, mutlak 3 puan peşinde...

Şampiyonluk yolunda pazar akşamı evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Galatasaray, mutlak 3 puan peşinde...
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Teknik Direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği yenilgisi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Belhanda'yı ilk 11'den kesecek... Peki yerine kim oynayacak?

Teknik Direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği yenilgisi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Belhanda'yı ilk 11'den kesecek... Peki yerine kim oynayacak?
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Terim, taktiksel bir değişikliğe de giderek Feghouli'yi, Gomis'in arkasına yerleştirecek. 10 numara pozisyonunda o olacak...

Terim, taktiksel bir değişikliğe de giderek Feghouli'yi, Gomis'in arkasına yerleştirecek. 10 numara pozisyonunda o olacak...
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Sağ kanatta ise büyük bir sürprizle Sinan Gümüş oynayacak.

Sağ kanatta ise büyük bir sürprizle Sinan Gümüş oynayacak.
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İşte, Galatasaray'ın pazar akşamı Medipol Başakşehir karşısında yer alması beklenen muhtemel ilk 11'i...

İşte, Galatasaray'ın pazar akşamı Medipol Başakşehir karşısında yer alması beklenen muhtemel ilk 11'i...
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MUSLERA

MUSLERA
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MARİANO

MARİANO
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MAİCON

MAİCON
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SERDAR AZİZ

SERDAR AZİZ
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NAGATOMO

NAGATOMO
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SELÇUK İNAN

SELÇUK İNAN
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FERNANDO

FERNANDO
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SİNAN GÜMÜŞ

SİNAN GÜMÜŞ
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FEGHOULİ

FEGHOULİ
15 / 16

RODRİGUES

RODRİGUES
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GOMİS

GOMİS
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