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Faruk Süren: İşin çivisi çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.04.2018 10:33 | Son Güncelleme

Faruk Süren, "Galatasaray 8 yıldır standardına yakışmayacak kadar kötü yönetiliyor... Yanlış ve israfa yönelik uygulamalar oldu. İşin çivisi çıktı." dedi.

Faruk Süren: İşin çivisi çıktı

Mayısta yapılacak seçim öncesi Galatasaray kulislerinde büyük hareketlilik yaşanıyor. Kulübün en önemli isimlerinden Faruk Süren'in aday olacağı iddiaları heyecan yaratırken, efsane başkan konuştu.

Süren hem kulübün içinde bulunduğu durum, hem de adaylık iddiaları ile ilgili açıklamalar yaptı.

ÇOK YANLIŞ UYGULAMALAR OLDU

İşte Süren'in flaş sözleri: "Galatasaray kulübü 8 yıldır standardına yakışmayacak kadar kötü yönetiliyor. Yanlış ve israfa yönelik uygulamalar oldu. İşin çivisi çıktı. Ancak bunlar çözülemez sorunlar değil."

SORUNLAR EL BİRLİĞİ İLE ÇÖZÜLÜR

"İç çekişmeler bizi geriye götürüyor. Her konuda birlik ve beraberlik lazım. Kulübün sorunları ile ilgili bir konsensüs oluşturulması gerekiyor. Bu konsensüs benimle yarıtılır mı, yaratılmaz mı göreceğiz."

RASYONEL ÇÖZÜMLER LAZIM

"Eğer böyle bir konsensüs sağlanırsa o zaman ben de adaylığı düşünürüm. Dolayısıyla buna karar vermem gerekiyor. Galatasaray kulübünün acil olarak romantik değil, rasyonel çözümlere ihtiyacı var."

BİRLİK BERABERLİK OLUŞMALI

"Genç arkadaşlar benim adaylığım için görüş birliği yapmışlar. Fakat sorunlar sadece başkanın veya 10 yöneticinin çabasıyla çözülemez. Galatasaray kulübünde yeniden birlik beraberlik ortamının oluşması lazım."

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