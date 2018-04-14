Emre Çolak, Sabri Sarıoğlu ve Semih Kaya G.Saray'a geri dönebilir!

UEFA'dan men cezası beklemeyen Galatasaray Yönetimi'nin hazırlandığı yaptırım, Avrupa Kupaları'na kadro kısıtlaması ile gitmek. Bu durumda Galatasaray, UEFA'ya 21 oyuncu bildirebilecek. Böyle bir ceza alması durumunda Sarı-Kırmızılılar 4'ü Türkiye'de yetişmiş, 4'ü de alt yapıdan çıkan en az 8 yerli ismi UEFA listesine koyacak. Bu da Cim-Bom'un UEFA'ya 13 yabancı veya gurbetçi ismi bildirebilmesi anlamına gelecek. Teknik Direktör Fatih Terim, kadro tercihinde bu sebeple bazı sıkıntılar yaşanabilir.

7'Sİ LİSTEDE BULUNAMAYACAK

Elde hali hazırda Muslera, Carrasso, Tarık, Hakan Balta, Maicon, Denayer, Koray, Nagatomo, Latovlevici, Mariano, Linnes, Fernando, Donk, Tolga, Belhanda, Rodrigues, Yasin, Feghouli, Sinan, Gomis ve Eren'le beraber 21 tane Türkiye dışında yetişmiş oyuncu bulunuyor. Şu anki kadro düşünüldüğü zaman "sınırlama cezası" gelmesi durumunda; Carrasso, Denayer, Koray, Tarık, Hakan, Latovlevici, Donk, Tolga ve Yasin'den 7'si listede olmayacak. Şu anda alt yapıdan yetişen oyuncu yok. Selçuk, Ahmet, Serdar ve Eray ise Türkiye'de yetişti.