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Galatasaray'da Faruk Süren'e adaylık teklifi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.04.2018 14:09 | Son Güncelleme

Galatasaray’da, Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 26 Mayıs’ta açıklanacağının açıklanmasının ardından kulisler hareketlendi. Önceki akşam sarı kırmızılı camianın önemli isimleri, eski başkanlardan Faruk Süren ile bir araya gelerek, adaylık teklifi götürdü.

Galatasaray'da Faruk Süren'e adaylık teklifi!

Yemekli toplantıda Süren’e, “Senin başkanlığında güçlü bir yönetim kurulu oluşması için gereken her türlü desteği vereceğiz” mesajı iletildi. 1996-2001 yılları arasında da başkanlık yapıp, UEFA Kupası şampiyonluğu dahil 14 kupa kazandıran Süren ise düşünmek için süre istedi.

Konu ile ilgili Hürriyet’e açıklama yapan Faruk Süren, başkan adaylığı teklifini doğrulayarak, “Galatasaray Kulübü’nden önemli ve değerli bazı arkadaşlarla çarşamba akşamı yemek yedik. Aday olmam gerektiğine dair bir fikir ortaya attılar” dedi. Süren, “Kabul etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine ise, “Evet, olabilir. Galatasaray’ı yeniden fabrika ayarlarına döndürmek için bu göreve soyunabiliriz. Ancak kesin karar vermek için ailemle görüşmeliyim. Kolay değil, yaşam biçimim değişecek. Ailemdeki herkes bu konuda destek olur ve olumlu karşılarsa aday olabilirim” cevabını verdi.

26 Mayıs’ta yapılacak Galatasaray Kulübü Seçimli Genel Kurul Toplantısı için bugüne dek adaylığını açıklayan ilk isim, mevcut başkan Mustafa Cengiz’di. Cengiz’den önce başkanlık koltuğunda oturan Dursun Özbek’in de aday olması bekleniyor.

Özbek ve adaylık teklifine kapıyı kapatmayan Süren de yarışa girdiği taktirde sarı kırmızılı kulübü, tarihin en çekişmeli başkanlık seçimi bekliyor. Süren’in, kararını birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere eski yöneticilerden Cemal Özgörköy de başkan adaylığı için camiada nabız yokladığını açıklamıştı.

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