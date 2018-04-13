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Galatasaray, Nagatomo için Inter'le anlaştı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.04.2018 14:07 | Son Güncelleme

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın, devre arasında kiralık olarak renklerine bağladığı Yuto Nagatomo konusunda Inter'le masaya oturduğu ve anlaştığı iddia edildi.

Galatasaray, Nagatomo için Inter'le anlaştı!

FC Inter News'te yer alan habere göre, Japon sol bekin performansından memnun kalan Galatasaray, Fatih Terim'in de olumlu raporu doğrultusunda Inter'in kapısını çaldı ve İtalyan kulübüyle 2,5 milyon euro'ya anlaştı.

İki takım arasında Nagatomo için söz kesilirken transferin sezon sonunda resmileşmesi bekleniyor. Ara transfer döneminde sezon sonuna kadar kiralanan Yuto Nagatomo, Süper Lig'de 9 lig maçına çıktı ve 2 asist yaptı.

Sezon başında ve ara transfer döneminde Juventus'tan Kwadwo Asamoah için büyük çaba sarf eden Galatasaray, Juventus'un kesin tavrı nedeniyle transferi gerçekleştiremedi. Bu sezonki performansı nedeniyle dev kulüplerin radarında olan Asamoah'ın Juventus'ta kalabileceği konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yuto Nagatomo inter

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