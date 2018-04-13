Galatasaray, Nagatomo için Inter'le anlaştı!

FC Inter News'te yer alan habere göre, Japon sol bekin performansından memnun kalan Galatasaray, Fatih Terim'in de olumlu raporu doğrultusunda Inter'in kapısını çaldı ve İtalyan kulübüyle 2,5 milyon euro'ya anlaştı.

İki takım arasında Nagatomo için söz kesilirken transferin sezon sonunda resmileşmesi bekleniyor. Ara transfer döneminde sezon sonuna kadar kiralanan Yuto Nagatomo, Süper Lig'de 9 lig maçına çıktı ve 2 asist yaptı.

Sezon başında ve ara transfer döneminde Juventus'tan Kwadwo Asamoah için büyük çaba sarf eden Galatasaray, Juventus'un kesin tavrı nedeniyle transferi gerçekleştiremedi. Bu sezonki performansı nedeniyle dev kulüplerin radarında olan Asamoah'ın Juventus'ta kalabileceği konuşuluyor.