SPOR

Galatasaray TV'nin başına Erhan Telli geçiyor

13 Nisan 2018 | 09:26

Galatasaray TV'de Can Erbesler'in görevine son verilmesi sonrası kanalın başına eski Habertürk muhabiri Erhan Telli getirildi. Resmi açıklama pazartesi günü yapılacak.

Galatasaray TV'nin başına Erhan Telli geçiyor

Galatasaray'da kanalın başına eski Habertürk muhabiri Erhan Telli getirildi. Resmi açıklama pazartesi günü yapılacak. Erhan Telli, twitter hesabından Sarı-Kırmızılı küçüklük fotoğrafını "Çocukluk aşkımsın..." notuyla paylaştı.

Erhan Telli, Dursun Özbek döneminde Galatasaray aleyhine yaptığı haberler yüzünden antrenmanlara alınmamıştı.

Telli'nin en çok konuşulan haberi ise Hakan Balta'ya Florya'da yemek verilmediği haberi olmuştu. Bu haberin ardından kulüp yalanlamada bulunmuş ve Hakan Balta da Florya'dan yemek fotoğrafı paylaşmıştı. (Fanatik)

YORUMLARI GÖR
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.