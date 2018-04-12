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Emre Çolak Galatasaray'a geri dönüyor

1 saat önce

Ligde nefes nefese şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişme...

Emre Çolak Galatasaray'a geri dönüyor
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Bir yandan yeni sezon planlamasına da yapan Sarı-Kırmızılılar ilk transferini bitiriyor.

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İki yıl önce G.Saray'dan ayrılıp Deportivo'ya giden Emre Çolak yuvaya dönüyor.

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Alınan bilgilere göre transfer talebi Emre Çolak'ın kendisinden geldi.

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Deportivo'dan ayrılma kararı alan genç yıldızın Fatih Terim'i aradığı ve "Hocam dönmek istiyorum" dediği öğrenildi.

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Terim'in de bu istek karşısında hiç düşünmeden "Ben de çok mutlu olurum" yanıtını verdiği belirlendi.

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Orta alana solak futbolcu isteyen tecrübeli hoca da Emre Çolak'ın kadroda olmasını istiyor.

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Fakat yönetim kanadında ufak bir pürüz gözüküyor.

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Takımdan bonservis bedeli olmadan ayrılan Emre'nin Deportivo ile 1 yıl daha sözleşmesi var.

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Yönetimin bedavaya giden Emre için bonservis ödemesi zor gözüküyor.

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Bu nedenle genç yıldız alacaklarına karşılık bonservisini isteyecek.

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Emre Çolak'ı Galatasaray'a kazandıran isimlerin başında gelen Fatih Terim, genç yıldızı adeta oğlu gibi seviyor.

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Bu sezon Deportivo formasıyla 21 resmi maça çıkan Emre Çolak 1 asist yaptı.

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Galatasaray'da 180 karşılaşmaya çıkan Emre 19 gol atmayı başardı. (TAKVİM)

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