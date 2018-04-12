Emre Çolak Galatasaray'a geri dönüyor

1 / 13
Bir yandan yeni sezon planlamasına da yapan Sarı-Kırmızılılar ilk transferini bitiriyor.
2 / 13
İki yıl önce G.Saray'dan ayrılıp Deportivo'ya giden Emre Çolak yuvaya dönüyor.
3 / 13
Alınan bilgilere göre transfer talebi Emre Çolak'ın kendisinden geldi.
4 / 13
Deportivo'dan ayrılma kararı alan genç yıldızın Fatih Terim'i aradığı ve "Hocam dönmek istiyorum" dediği öğrenildi.
5 / 13
Terim'in de bu istek karşısında hiç düşünmeden "Ben de çok mutlu olurum" yanıtını verdiği belirlendi.
6 / 13
Orta alana solak futbolcu isteyen tecrübeli hoca da Emre Çolak'ın kadroda olmasını istiyor.
7 / 13
Fakat yönetim kanadında ufak bir pürüz gözüküyor.
8 / 13
Takımdan bonservis bedeli olmadan ayrılan Emre'nin Deportivo ile 1 yıl daha sözleşmesi var.
9 / 13
Yönetimin bedavaya giden Emre için bonservis ödemesi zor gözüküyor.
10 / 13
Bu nedenle genç yıldız alacaklarına karşılık bonservisini isteyecek.
11 / 13
Emre Çolak'ı Galatasaray'a kazandıran isimlerin başında gelen Fatih Terim, genç yıldızı adeta oğlu gibi seviyor.
12 / 13
Bu sezon Deportivo formasıyla 21 resmi maça çıkan Emre Çolak 1 asist yaptı.
13 / 13
Galatasaray'da 180 karşılaşmaya çıkan Emre 19 gol atmayı başardı. (TAKVİM)