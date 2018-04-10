Galatasaray'da Murat Bereket'in görevine son verildi!

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:



"Galatasaray Spor Kulübü'nde, genel olarak yaşama geçirmeye çalıştığımız çağdaş, dinamik süreçler paralelinde, bazı profesyonel arkadaşlarımızla ilgili düzenlemelere gidilmektedir.



Bu yapısal düzenlemeler doğrultusunda, Medya Profesyonel çalışanımız Sn Murat Bereket ile yollarımızı ayırma gereği doğmuştur. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Galatasaray Spor Kulübü"

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