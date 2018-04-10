Galatasaray'da yılın futbolcusu Gomis

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen organizasyonda Gomis'e, ödülünü Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile 1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk verdi.



Törende konuşan Mustafa Cengiz, Gomis'in örnek bir sporcu olduğunu belirterek, "Ahlak, maalesef ülkede aranır hale geldi. Biz sporcularımızdan özellikle ahlaklı olmalarını bekliyoruz. Sahada dürüstçe, rakibe saygı içinde terinin son damlasına kadar mücadele etmelerini bekliyoruz. Gomis'i de biz ahlaklı bir karakter olarak görüyoruz. Bu ödülü de hak ettiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Bafetimbi Gomis de ödüle layık görülmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu ödül beni çok mutlu etti. Galatasaray'a geldiğimden beri hep güzel şeyler oluyor. Bu da onlardan biri. Bunların devam edeceğini umuyorum. 32 yaşındayım ve bu şekilde devam etmek istiyorum" diye konuştu.



Galatasaray'da forma giymekten dolayı mutlu olduğunu aktaran Gomis, şunları kaydetti:



"Unutmamak gerekir ki hiçbir oyuncu Galatasaray'dan büyük değil. Ben de daha büyük değilim. Burası bir takım ve biz takım halinde oynuyoruz. Sadece benim değil, takım arkadaşlarımın ve hocamızın da başarısı var. Bu ödülü takımım adına almam gerekiyor. Dün akşam gördüğümüz gibi Galatasaray büyük olmazsa ben de büyük olamıyorum. Galatasaray büyük olduğunda sahada ben de büyük oluyorum. Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum."

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