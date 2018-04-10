Galatasaray taraftarı Fatih Terim'i duygulandırdı

Galatasaray taraftarı, Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldukları maçın ardından takımlarını karşılamak için Atatürk Havalimanı'na gitti. Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray Futbol Takımı'na, taraftarından destek geldi. Maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte havalimanına akın eden taraftarlar, takımlarının İstanbul'a dönüşünü uzun süre bekledi ve tezahüratlarda bulundu.



Ankara'dan dönen kafileyi karşılayan taraftarlar, uzun süre tezahüratlar yaparak takıma destek olurken ve Fatih Terim'e büyük sevgi gösterileri yapıldı.



Terim'in gözleri doldu



'İmparator Fatih Terim' şeklinde tezahüratlar yapan taraftarlar, 'Şampiyonluğa inanın, gerisini bize bırakın' ve 'Ne krediniz biter bizde ne de şampiyonluk inancımız' şeklinde pankartlar da açtılar. Bu durum karşısında duygusal anlar yaşayan Fatih Terim'in gözleri doldu.

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