Galatasaray'da seçim krizi

1 / 4 Başkan Mustafa Cengiz'in 19-26 Mayıs olarak gerçekleşmesi gereken seçimi 1 hafta erteleme stratejisi ve henüz herhangi bir takvimin net olarak açıklanmaması kafa karıştırırken, seçimin, tarihte ilk kez Galatasaray Lisesi'nde yapılmaması ihtimali belirdi.



2 / 4 Çünkü mevcut yönetim, seçimin 26 Mayıs-2 Haziran olarak açıklamayı düşündüğü, ancak bunun da Galatasaray Lisesi Geleneksel Pilav Günü ile kesişeceği ortaya çıktı Geleneksel organizasyon her yıl haziran ayının ilk pazar gününde yapılıyor. Seçimin 2 Haziran Cumartesi olması durumunda Geleneksel Pilav Günü tehlikeye girecek.



3 / 4 Bu duruma ne okul yönetimi ne de mezunlar izin vermeyecek gibi görünüyor. Çünkü bu organizasyon için bir gün önceden ciddi bir hazırlık gerekiyor. Lise yönetiminin de aynı hafta sonu iki büyük organizasyona izin vermeyeceği belirtiliyor.

