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Feghouli’ye milli mesaj

08 Nisan 2018 | 11:49

Sarı-kırmızılılar ile bu sezon başarılı bir görüntü çizen Sofiane Feghouli’ye Cezayir Milli Takımı’ndan sıcak mesaj geldi.

Feghouli’ye milli mesaj


Galatasaray’daki başarısına karşın Feghouli’yi kadroya çağırmayan Cezayir Teknik Direktörü Reba Macir’in yardımcısı Ighil’in yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Ighil, Feghouli’ye kapıların açık olduğunu belirterek, “Yeniden milli takıma çağrılabilir. Önemli olan milli takımımızın başarısı. Her şey performansa bağlı” dedi.

(MİLLİYET)

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