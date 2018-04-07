Yuto Nagatomo'nun Galatasaray hayali

Devre arası transfer döneminde Inter'den sezon sonuna kadar kiralanan Nagatomo, kısa sürede gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, onunla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz G.Saray'da devam etmesini istiyoruz. Arkadaşlarımız bu konudaki çalışmalara devam ediyor" demişti. Abdurrahim Albayrak da geçtiğimiz günlerde, "Nagatomo'nun önümüzdeki sezon da Sarı-Kırmızılı formayı giymesini istiyoruz. Bunun için adımlar atıyoruz" şeklinde konuşurken, Fatih Terim de onun kalmasını istiyor.



JAPONLARA GÖRE GALATASARAY'DA KALACAK



Tecrübeli teknik adam, "Nagatomo, 'İyi ki geldi' dediğimiz futbolculardan bir tanesi. Ben onunla devam etmek isterim" sözleriyle talebini belli etmişti. Nagatomo da Galatasaray'da ve İstanbul'da son derece mutlu. Japon yıldız, dün sosyal medyada eşi ve bebeğiyle sahil turu attığı görüntüleri paylaştı. Tecrübeli futbolcu, "Harika bir ülke" diyerek Türkiye sevgisini de gözler önüne serdi. Bu paylaşımlar, Japon medyasında da yer buldu. Japonlara göre tecrübeli futbolcu, kafasında Inter'i bitirdi ve Galatasaray'da devam etmek istiyor.



1 SEZON DAHA ANLAŞMASI VAR



İtalyan ekibiyle 2019'a kadar mukavelesi bulunan Nagatomo, önümüzdeki sezonun ardından serbest kalacak. Inter onun için 4-5 milyon euro gibi bir rakam talep ediyor, Ancak G.Saray cephesi 2-3 milyon euroya bu işi bitirmeyi planlıyor. Nagatomo'nun Sarı-Kırmızılı ekipte kalma isteği, bu pazarlıklardaki en önemli koz olacak. Nagatomo, sosyal medyada bu tip paylaşımlar yaptığı sürece Aslan'ın eli güçleniyor. G.Saray ise Dünya Kupası başlamadan önce işi çözmeyi planlıyor. Çünkü Nagatomo'nun Rusya'daki performansı işleri zorlaştırabilir. (AKŞAM)

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