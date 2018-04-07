Galatasaray'ın Shinji Kagawa planı

Galatasaray bir taşla iki kuş vurma peşinde... Sarı-Kırmızılılar, Borussia Dortmund'un yıldızı Shinji Kagawa'yı transfer ederek kasasını dolduracak. Yuto Nagatomo'yu kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray, Japon futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bu ilgi sonrasında Sarı- Kırmızılı yöneticilerin iştahı kabardı.



YAZ KAMPI UZAK DOĞU'DA



Uzak Doğu pazarında güçlü olmak isteyen Galatasaray, forma satışı ve diğer gelirlerle kazancını artırmak istiyor. Yaz kampını Uzak Doğu'da yapmak isteyen Cimbom, Tokyo'ya GS Store açma niyetinde.



FATİH TERİM'İN VAZGEÇİLMEZİ



G.Saray'ın ilk hedefi kadrosunda kiralık olarak forma giyen Yuto Nagatomo'nun bonservisini Inter'den almak. Fatih Terim'in çok memnun olduğu tecrübeli kanat oyuncusundan sonra sıra Kagawa'ya gelecek.



NAGATOMO'YU DA KULLANACAK



Aslan, Shinji Kagawa için Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile sezon sonunda masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için oyuncusu Yuto Nagatomo'yu da kullanacak.

(TAKVİM)

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