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UEFA Galatasaray için kritik tarihi açıkladı
1 saat önce
UEFA medya yetkilisinin, yaptığı açıklamada, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), nisan ve mayıs aylarında da konuyla ilgili toplantılar düzenleyecek" denildi.
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Açıklamada, nisan ve mayıs ayındaki toplantıların birinde Galatasaray'ın mali durumunun tekrar ele alınacağı ve Galatasaray'dan yetkililerin de toplantıya katılabileceği belirtildi.
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UEFA yetkilisi, sarı-kırmızılı kulüp hakkında kararın da toplantılar sonrasında haziran ayında açıklanmasının planlandığını bildirdi.
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki heyet, 9 Mart'ta sarı-kırmızılı kulübün mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA yetkilileriyle bir araya gelmişti.
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