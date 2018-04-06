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UEFA Galatasaray için kritik tarihi açıkladı

1 saat önce

UEFA medya yetkilisinin, yaptığı açıklamada, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), nisan ve mayıs aylarında da konuyla ilgili toplantılar düzenleyecek" denildi.

UEFA Galatasaray için kritik tarihi açıkladı
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Açıklamada, nisan ve mayıs ayındaki toplantıların birinde Galatasaray'ın mali durumunun tekrar ele alınacağı ve Galatasaray'dan yetkililerin de toplantıya katılabileceği belirtildi.

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UEFA yetkilisi, sarı-kırmızılı kulüp hakkında kararın da toplantılar sonrasında haziran ayında açıklanmasının planlandığını bildirdi.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki heyet, 9 Mart'ta sarı-kırmızılı kulübün mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA yetkilileriyle bir araya gelmişti.

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Kulübün ekonomik yapısı hakkında detaylı bilgiler verdiklerini aktaran Başkan Cengiz, "3 tür sunum yaptık. Mevcut durum, en kötü durum ve en iyi durum. Bu 3 duruma göre çeşitli varyasyonları aktardık. UEFA tabii ki bunları dinleyecek. UEFA bu konuda çok ciddi ve samimi" şeklinde konuşmuştu. (AA)

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