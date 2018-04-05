UEFA'dan Galatasaray açıklaması

UEFA medya yetkilisi, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), Nisan ve Mayıs aylarında da konuyla ilgili toplantılar düzenleyecek" denildi. UEFA medya yetkilisi, Galatasaray hakkında kararın toplantılar sonrasında Haziran ayında açıklanmasının planlandığını bildirdi.



Açıklamada, Nisan ve Mayıs ayındaki toplantıların birinde Galatasaray'ın mali durumunun tekrar ele alınacağı ve Galatasaray'dan yetkililerin de toplantıya katılabileceği belirtildi.



UEFA yetkilisi, sarı-kırmızılı kulüp hakkında kararın da toplantılar sonrasında Haziran ayında açıklanmasının planlandığını bildirdi.

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