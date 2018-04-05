Mariano: 'Her maç bizim için final'

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano Filho, ligde çok önemli bir sürece girdiklerini ve her maça final gözüyle baktıklarını söyledi.



Mariano, sarı-kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Spor Toto Süper Lig'de kalan 7 maça çok iyi odaklanmaları gerektiğini belirten 31 yaşındaki sağ bek, "Artık ne kadar önemli bir sürece girdiğimizin farkındayız. Her maça final gözüyle bakıyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Hepimizin tek amacı sezon sonunda mutlu sona ulaşmak. Bunun için en iyi şekilde çalışarak işimize odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.



Ligde son 7 haftada Galatasaray'ın yanı sıra Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı içinde yer almasının çok güzel bir durum olduğunu aktaran Mariano, "İlk sezonumda böyle bir şeyin yaşanması güzel. Şampiyonluğa aday 4 takım var. Hepsi mücadele ediyor ama biz puan olarak onlardan bir adım daha öndeyiz. Kalan maçları tek tek düşünerek şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.



Geçen hafta Trabzonspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmada ilk golün asistini yapan Brezilyalı futbolcu, pozisyona ilişkin, "İlk golde pas verdim. Pozisyon çok çabuk gelişti. Sarı-kırmızı formalıyı gördüm. Kim olduğunu bilmiyordum. Sadece sarı-kırmızılı oyuncuya doğru pas verdim. Ardından Feghouli de golü attı. Trabzonspor'a karşı çok önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Mariano, son maçlardaki yükselen formunun sarı-kırmızılıların Norveçli sağ bek oyuncusu Martin Linnes'in yükselen performansıyla ilgili olup olmadığı şeklindeki bir soruya ise şöyle cevap verdi:



"Linnes ile aramızda saygı ve sevgiye dayalı çok güzel bir ilişki var. İkimizin de amacı, Galatasaray formasını en iyi şekilde giymek ve başarıyla mücadele edebilmek. Ben de oynasam, o da forma giyse birbirimize saygı duyup takım için en iyisini vermeye çalışıyoruz. Performansımızın artmasında sadece ikimizin değil tüm takımın ve teknik ekibin çok payı var. "

PAYLAŞ