Fatih Terim Emre Mor'u Galatasaray'a kazandırmak istiyor

13 milyon euroya büyük umutlarla gittiği Celta Vigo'da, sorunlar yaşayan ve bir türlü bekleneni veremeyen Emre Mor, Fatih Terim'in transfer listesinde zirveye çıktı. Danimarka'da gösterdiği performansla Fatih Terim'in dikkatini çeken Emre Mor, o dönem çok genç olmasına rağmen A Milli Takım'a çağrılmış ve ilk milli maçına çıkmıştı.



Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Emre, önce Dortmund'a ardından da Celta Vigo'ya transfer oldu. Ancak burada da bekleneni veremedi ve kadro dışı bırakıldı.



Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre'nin tedavisi nedeniyle kadro dışı bırakıldığı öne sürüldü. İmparator, milli takımdan öğrencisi olan genç yeteneği Galatasaray'a kazandırmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA'dan gelecek cezaya göre bir yol haritası çıkaracak ve genç yıldızın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması için yoğun uğraş verilecek.



Terim takımda görmeyi çok istiyor



Terim, takımın yakaladığı bu havayı artırmak istiyor ve taraftarı daha da heyecanlandıracağını düşündüğü Emre Mor'u takımında görmeyi çok istiyor.



Tecrübeli teknik adamın elinde şu an için kanatlarda alternatif olarak Sinan ve Yasin var. Yasin'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı hala belirsiz. Terim, bu şartlarda Emre'nin kanatlarda çok iyi bir alternatif olacağını ve zor zamanlarda joker olarak kullanmayı düşünüyor.



(Fotomaç)

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