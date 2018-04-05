Endoğan Adili Galatasaray'ın sözleşmesini feshetme teklifini reddetti

Galatasaray, son günlerde çok ilgi çekici bir olay yaşıyor. Olay ise futbolcunun takımla hiçbir resmi maça çıkmayan ancak bugüne kadar kulüpten tam 4 milyon TL para alması.



4 yıl önce 400 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a alınan Endoğan Adili, sarı kırmızılı forma altında deyim yerinde ise topa vurmadı ancak parasını aldı. Yıllardır kadro dışı olan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Endoğan Adili ile yönetim geçtiğimiz hafta masaya oturdu. Yaşanan soruna çözüm bulmak amacıyla sözleşmesini feshetmek için Endoğan ile görüşen sarı kırmızılılar aldıkları yanıtla şaşkına döndü.



Bütün takım imzaladı, Endoğan Adili itiraz etti



UEFA'ya iletmek üzere tüm oyunculardan borçsuzluk kağıdına imza alan yöneticilerle görüşmesinde Endoğan Adili sürpriz bir çıkış yapıp alacakları ödenmeden imza atmayacağını bildirdi. Galatasaray'dan ayda tam 112 bin 500 TL alan ve yılda 1 milyon 125 bin TL garanti parası olan Endoğan Adili, Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile masaya oturdu. Sarı kırmızılı idareci, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Endoğan Adili'ye, "Sana bu yılki tüm paranı ve alacağını hemen şimdi ödeyelim, sözleşmeni feshedelim" teklifini yapıp Galatasaray'ın 400 bin Euro ödediği bonservisini de bedelsiz vermeyi önerdi.



Abdürrahim Albayrak'ın tepesini attıran yanıt



Ancak Albayrak, Endoğan Adili'den hiç beklemediği bir yanıt aldı: "Ben böyle maaşı hiçbir yerde bulamam. Bana yurt dışında en fazla 4 yada 5 bin Euro aylık maaş verirler. Kontratımı fesh etmem!" İşte bu yanıt Florya'da hem teknik heyet, hem de Abdurrahim Albayrak'ı kızdırdı. Galatasaray'da yıllardır resmi maçlarda topa vurmadan aylık 112 bin 500 TL maaş alan Endoğan Adili, halen U21 takımı antrenman yapıyor, kontratı da 2019 Mayıs'ta bitiyor.



4 yıldır ayağını topa sürmeyen endoğan Adili Galatasaray'da kriz yarattı. Endoğan Adili, İsviçre doğumlu. Türk ve İsviçre pasaportu taşıyor. Basel'den 4 sezon önce alındı. 2015-2016 sezonunda İsviçre İkinci Lig ekibi FC Will'e kiralandı. 3 maçta toplam 66 dakika oynayıp, hiçbir resmi maçta forma giymediği Galatasaray'a geri döndü.



(Hürriyet)

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