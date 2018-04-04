Badou Ndiaye Galatasaray'a geri dönüyor



Premier Lig'de 19. sırada bulunan ve küme düşme korkusunu derinden hisseden Stoke City'de çok kötü günler geçiren orta saha oyuncusunun yeniden Türkiye'ye dönebileceği iddia edildi.



Senegal'de yayım yapan Wiw Sport adlı internet sitesinin ulaştığı bilgilere göre 27 yaşındaki futbolcu, Sarı Kırmızılı ekibe yeniden dönmeyi düşünüyor.



Yeni takımında henüz galibiyetle tanışamayan Ndiaye'nin Stoke ile kontratı ise 2022 yazında bitiyor.



(FANATİK)

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