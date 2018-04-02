Galatasaray'dan skorbord açıklaması!

Galatasaray, Süper Lig'deki Trabzonspor maçının ardından skorbord tanıtım görselindeki paylaşımla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.



Galatasaray'dan yapılan açıklanada bu paylaşımda rakip takım ya da camiaları küçük düşürme hedefi olmadığı belirtildi.



İşte Galatasaray'ın yaptığı o açıklama...



''Trabzonspor müsabakası sonrası kupalarla ilgili yanlış anlaşılmalara neden olan skorbord tanıtım görseli ile ilgili yapılan inceleme ve alınan savunmalar sonucunda;



Tanıtımın rakip takım ya da camiaları küçük düşürme hedefi olmadan stadımızdaki ilk maçta yayınlanmak üzere öngörülmüş bir çalışma olduğu tespit edilmiştir.



Ancak bu yayını hazırlayan ilgililer, daha dikkatli olmaları konusunda uyarılmışlardır.



Türk sporunda centilmenliği öne alan,"Rakibe Saygı-Kendine Saygı" prensibiyle hareket eden Galatasaray Camiası kendine ve rakip takımlara karşı her zaman saygılıdır.



En büyük ve en değerli varlığımız taraftarımız, teknik, idari, profesyonel kadrolarımız ile bütünlük ve beraberlik içinde, hak ettiğimiz şampiyonluk yürüyüşlerimiz ilelebet devam edecektir.''

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