Galatasaray'da Kagawa bombası!

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray sezon sonu transferinde hedefi belirledi.



Bild'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekip Borussia Dortmund'da iyi bir sezon geçirmeyen Japon futbolcu Shinji Kagawa'nın peşine düştü.



Haberin detayında 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.



2014'ten beri Alman ekibinin formasını giyen Japon milli futbolcu, Manchester United'dan transfer edilmişti.

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