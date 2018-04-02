Gomis, Alex'in rekorunu kırmak istiyor

Galatasaray'ın yıldız ismi Bafetimbi Gomis, dün akşamı da boş geçmedi. Bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran Fransız oyuncu, Trabzonspor ağlarını da havalandırmayı başardı. Aslan'ın 1-0 önde olduğu anlarda rakibi Okay'ın kısa düşen pasını kapan 32 yaşındaki futbolcu, şık bir vuruşla 60'ta farkı ikiye çıkardı.

Oynadığı 26 lig maçında 26 kez rakip fileleri havalandıran Gomis, krallıkta da açık ara zirvedeki yerini koruyor. Tecrübeli futbolcu, gol krallığında en yakın rakibi Trabzonsporlu Burak Yılmaz'a 6 fark attı.



SIRA ALEX'İN REKORUNDA



Sarı-kırmızılıların tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı ünvanını alan Gomis, gözünü Alex'in rekoruna dikti. Fransız oyuncu, bitime 7 hafta kala 2 gol daha atması halinde Fenerbahçe formasıyla 28 kez rakip fileleri havalandıran Brezilyalı oyuncunun, Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu egale edecek.



(Fotomaç)