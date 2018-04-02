Rıdvan Dilmen: 'Gomis sokak kedisi gibi'

Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında Galatasaray’ın Trabzonspor’u 2-1 yendiği maçı değerlendirdi. Sarı kırmızılıların Gomis’in golleriyle şampiyonluğa bir adım daha yaklaştığını söyleyen Dilmen, Fenerbahçe Kayserispor’a yenilirse Mayıs’ı göremeden havlu atacağını söyledi.

İşte Dilmen’in açıklamalarından satır başları…



”HAKEM AYDINUS NİYE BÖYLE YAPIYOR?”



Yıllardır futbol oynamış bir insan olarak çok merak ediyorum. Niye hakemler maçı top havadayken bitirmek istiyor? Sırf bu yüzden Muslera’ya sarı kart gösterdi. İlla havada mı bitirmen gerekiyor?



‘ÇOK İYİ HAZIRLANAN BİR G.SARAY”



Çok iyi hazırlanan bir Galatasaray, hiç iyi hazırlanmayan bir Trabzonspor vardı. Oyunun sonunda öyle bir gol oldu ki… Feghouli’ye kart göstermesi gerekiyor, göstermedi diye Kucka vuruyor, gol oluyor. Mucizevi bir vuruştu.



”ÇALIMBAY ATARIM BEN DEDİ”



47 ila 54. dakikalar arası Galatasaray durdu, Trabzonspor’un 2-3 pozisyonu oldu. O 6-7 dakika Galatasaray bocaladı. Rıza Çalımbay da ‘Atacağım ben galiba’ dedi. Çalımbay, sahanın en iyi oynayan futbolcusu Okay’ı stopere aldı. Bu değişiklik, maçın kırılma anı oldu. Dursun Özbek’in ayrılırken Galatasaray’a yaptığı en büyük iyilik Fatih Terim’i getirmesidir. 6 tane şampiyonluk yaşamış ve Galatasaray ile özdeşleşmiş birisi.



”İSPANYA’DAN TRANSFER ETTİ RESMEN”



Böyle bir kadroya nokta atışı ile sol bek transferi yapıldı. Donk’u da İspanya’dan getirdi. O da transfer sayılır.



”G.SARAY’DA BİR SOKAK KEDİSİ”



Galatasaray’da bir sokak kedisi var, Gomis. Doymuyor hiç. En son ağları deliyordu. 26 gol oldu… Gomis’in 26 golü var. Fenerbahçe’de tüm forvetlerin toplam golü 10. Soldado’nun 3 golü var. O 3 golü de 1 maçta attı.



Trabzonspor’un ileri 4’lüsü Yusuf, Sosa, Abdülkadir ve Burak geriye gelmez. İsteseler de gelemezler. Pereira’nın ilk yarıdaki pozisyonu net kırmızı kart. Bilerek ayağına bastı. Pereira’nın ilk yarıdaki pozisyonu net kırmızı kart. Bilerek ayağına bastı.



”JENERİKLİK GOLDÜ AMA REZİLDİ”



Kucka jeneriklik bir gol attı ama rezil oynadı. Rıza Çalımbay’a 2 puan verdim.



RIDVAN’IN YILDIZ TABLOSU



Mariaon 4, Nagatomo 3, Serdar ve Maicon 3, Selçuk, Donk, Belhanda 3, Rodrigues 2.5’tan 3, Feghouli 4, Gomis’e 5’de verebilirim ama 4.



”ŞAMPİYONLUĞA KONSANTRE”



Şampiyonluğa en çok konsantre olmuş taraftar Galatasaray’ın taraftarıdır.. Her maç dolu tribünler.



”MALİ KONGRE FALAN ETKİLEMEZ”



Mali kongre falan takımı etkilemez. Ben futbolcuyken başkanın kim olacağını bilmezdim. O işler seni ilgilendirmez zaten.



”TERİM, BENİ BİR KONUDA YANILTMIŞTI…”



Fatih Terim beni sadece bir konuda yanılttı. Mariano’yu kesip Linnes’i oynatarak. Onu da hemen düzeltti. Taraftarın enerjisine bakın, Hasan Şaş’ın, Ümit Davala’nın enerjisine bir bakın. Bunlar çok önemli.



”TARAFTARIN UMURUNDA DEĞİL”



İbranın ne demek olduğunu sor insanlara, çoğu kişi bilmez. Gelecek mi yoksa bugün mü diye sordular. Bugün dediler. Dün olanlar taraftarın umurunda değil.



”GOMEZ DE BU KADAR ATMIŞTI”



Beşiktaş’ın şampiyon olduğu zaman Gomez 27 gol attı, geçen sezon da Aboubakar ve Cenk toplam o kadar atmıştır. Gomis, 26 gole ulaşmış durumda. Gol atma, size şampiyonluk getiriyor.



”F.BAHÇE YARIŞ DIŞI KALIR”



Fenerbahçe, Kayserispor’a puan kaybederse şampiyonluk yarışının dışında kalır, Mayıs’ı göremez. En büyük şansı ise Kayserispor’un 2 kalecisi oynayamayacak. Genç bir kaleci oynayacakmış. Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’in 7 maçı var, Fenerbahçe’nin 1 maçı var. Kayserispor’u yenemezse diğer maçların bir önemi kalmaz.