Ahmet Çakar'dan Galatasaray taraftarına: Omurgasızlık!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonunda Türk Telekom Stadyumu skorboardunda yayınlanan "Şampiyonların kupası müzesinde olur" yazısı iki takım arasında şike göndermesi krizine neden oldu. Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'a bu olay nedeniyle tepki gösterdi.





Twitter aracılığı ile Galatasaray taraftarlarına seslenen Ahmet Çakar, sarı kırmızılı kulübü omurgasızlıkla suçladı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Çakar, "Ey Galatasaray taraftarı! Trabzonspor için birkaç yıl önce 2010/11 şampiyonu stadımıza hoş geldiniz demediniz mi? Bu gece şikeci Trabzonspor demek nasıl bir omurgasızlıktır?" ifadelerini kullandı. Ahmet Çakar'ın bu sözlerine Twitter'daki sarı kırmızılı kullancılarından tepki geldi.