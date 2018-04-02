Türk Telekom Stadı'nın skorbordundaki fotoğraf tepki çekti

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederken maçın ardından skorbordda yayınlanan görsel olay yarattı... TT Stadı'nın skorbordunda Galatasaray Müzesi'nden bir fotoğraf yayınlandı ve "Şampiyonların kupası müzesinde olur" ve "Galatasaray Stadyum Müzesi ve turu ziyaretçilerini bekliyor" yazıldı.



Sosyal medyada bir kısım, bu hareketi 2010-2011 şampiyonluk kupası için girişimlerde bulunan Trabzonspor'a gönderme olarak yorumlarken bir kısım ise Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukların da sayılması için başlattığı kampanyayla ilgili olduğunu belirtti.



TRABZONSPOR: CEVAP BEKLİYORUZ



Trabzonspor resmi internet sitesinden konuyla ilgili tepki geldi. İşte o metin:



"Scoreboard’a yansıyan ifadenin ne anlama geldiğini biz de merak ediyoruz. Galatasaraylı yetkililere soruyoruz: Hiçbir amaca hizmet etmeyen bu ifade hangi maksatla; hangi kurum ve şahıslar kastedilerek kullanılmıştır? Acilen cevap bekliyoruz"



GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA



Galatasaray, olay yaratan yazıyla ilgili resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:



"Bugün oynanan Galatasaray -Trabzonspor maçı sonrası stadyumdaki skorboard aracılığıyla yapılan yayın tamamen müze ile ilgili gereksiz bir tanıtım yazısıdır.



Trabzonspor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmamıştır.



Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek bu tanıtım yayından derhal kaldırılmıştır.



Bu gereksiz yayın ile ilgililer hakkında gereken soruşturmanın yapıldığını, herhangi bir kastımız olmadığını Trabzonspor camiası ve spor kamuoyuna samimiyetle bildiririz."





ABDURRAHİM ALBAYRAK SON DURUMU ANLATTI



Skorbord olayı ile ilgili açıklama yapan Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, ''Skorbord konusuyla ilgili resmi siteden açıklama yapacağız. Bu yazı için ciddi araştırma yapıyorum. Başkanla da konuştum, o yazıyı yazanan işine son vereceğiz. Bu durumu kabul etmemiz söz konusu olamaz.'' ifadelerini kullandı.



Albayrak, daha sonra sosyal medyadan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası stadyumdaki skorbord aracılığıyla yapılan yayın hakkında gelen tepkiler üzerine, bana iletilen bilgiler eşliğinde, sıcağı sıcağına açıklama yaparak, gerekli araştırmanın yapılacağını ve sorumlusunun bulunarak cezalandırılacağını açıkladım.



Ancak yaptığımız araştırma sonucunda, herhangi bir kasıt içermeksizin sadece Galatasaray Stadyum Müzesi'nin tanıtımı olduğu anlaşılan, Trabzonspor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmayan, fakat yanlış anlaşılmalara da sebebiyet verebilecek bu tanıtım, yönetimimizin de bilgisi dahilinde derhal yayından kaldırılmıştır.



Hayatının her anında, emeğe ve alın terine değer verip saygı duyan biri olarak, herhangi bir çalışanımızın işine son vermemizi gerektirecek bir durumu olmaması en çok beni sevindirmiştir.



CENK SOYER: FENERBAHÇE'YE GÖNDERME YAPTIK



Beyaz Futbol'un haberine göre ise Galatasaray'ın pazarlamadan sorumlu yöneticisi Cenk Soyer, göndermenin Fenerbahçe'ye olduğunu ifade etti. Soyer, "Skorbord paylaşımının Trabzonspor ile hiçbir alakası yok. Hafta içi açıklamalar yapan ve ekstra yıldız isteyen Şekip Mosturoğlu’na benim de onayımla esprili bir gönderme yaptık. Niye Trabzon’u hedef alalım?” dedi.



GÖKHAN SARAL: ÖZÜR BEKLİYORUZ



Trabzonspor Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, A Spor'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Galatasaray camiasının bize karşı 'Hoşgeldin'den sonra devre arasında skorborda yansıyan çirkin, kabul edilemez yazısını son derece yakışıksız bulduk. Camiamız da yönetimimiz de başkanımız da bundan rahatsız oldu. Ben de kamuoyla Trabzonspor camiası adına bu konuyla ilgili düşüncelerimizi paylaşmak istedim. Bu açıklama konuyu geçiştirmek amacıyla yapılmış bir açıklamadır. Abdurrahim Albayrak beyefendinin 'Bunu yapanın görevine son vereceğiz.' açıklaması da bizim için yeterli değildir. Daha önce 'Hoşgeldin 2011-12 şampiyonu Trabzonspor' pankartını asan Galatasaray camiasını biz böyle hatırlamak isterdik. Bu açıklamalar bizim için yeterli değildir. Biz Galatasaray başkanından ve yönetiminden özür beklemekteyiz. Aksi takdirde bu olay, camialar arasında bu bir kırılmaya yol açacaktır."