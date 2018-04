İşte Selçuk İnan'ın maç sonundaki sözleri: "Erken gol rahatlattı. Ama ilk teşekkürü taraftarımız hak ediyor. Bugün inanılmaz desteklediler. Maça çok iyi başladık. Takım arkadaşlarım çok konsantreydi. Hocamız şampiyon gibi oynamamızı istedi. Bugün daha farklı da olabilirdi. Kazanmamız gereken maçı kazandık.



Her maç final. Tek tek ele alıyoruz. Bugün ilk ayağını oynadık ve kazanmasını bildik. Şampiyonluk bence son haftaya kadar gidebilir. Herkes istiyor, herkes mücadele ediyor. O yüzden tek tek gitmek gerekiyor. İnanmak, mücadele etmek gerekiyor."



FEGHOULI: TRABZON'A GOL ATMAK İSTİYORDUM

Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Trabzonspor’u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Feghouli, “Kazanmamız çok önemliydi. Trabzon’daki ilk maç iyi geçmedi, kazanmak istiyorduk. Ben de bu maçta gol atmak istiyordum ve Mariano’nun pasıyla gol atabildim” ifadelerini kulllandı.



Sağ kanatta birlikte oynadığı Mariano ve Linnes için de konuşan tecrübeli oyuncu, “Mariano ve Linnes ile oynamaktan zevk alıyorum. Çok iyi oyuncular, iyi ki varlar, iyi ki onlarla oynuyorum” dedi.



GOMIS: TERİM VE SAĞLIK EKİBİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Galatasaray’ın golcü ismi Bafetimbi Gomis, Trabzonspor’u 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu. Milli aradan sonra dönüşün zor olduğunu kaydeden Gomis, “Çok kolay değildi. Milli takıma Galatasaray gibi büyük takımlar çok oyuncu gönderiyor. Hızlı başladık, hızlı gol attık ama biraz zorluk çektik” ifadelerini kullandı.



Hafta içinde sakatlığı olmasına rağmen Terim’in kendisine güvendiğini belirten Fransız yıldız, “Benim için kolay bir hafta değildi. Bu akşamki maçım da en iyi maçım değildi, her zamanki gibi oynayamadım. Fatih hocam bana güvendi, sorumluluk verdi. Ona ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum” dedi.



Gençlerbirliği maçı için görüşleri sorulan tecrübeli oyuncu, “Galatasaray formasını taşımak kolay değil, sorumluluklarımız var ve bu sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor. En iyi şekilde hazırlanacağız ve bir sonraki maça çıkacağız” diye konuştu.



DONK: HOCAM VE ARKADAŞLARIM BANA GÜVENİYOR

Galatasaray'ın Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Ryan Donk kısa bir değerlendirme yaptı. Galatasaray Televizyonu'na konuşan Donk, şampiyonluk konusunda da açıklamalarda bulundu.



İşte Ryan Donk'un maç sonundaki sözleri: "Milli takım arasından sonra önemli bir maça çıktık. Kesinlikle kazanmak isteğimiz bir maçtı. Milli takım arası sebebiyle uzun bir çalışma fırsatı bulduk. Dersimize iyi çalıştık. Bugün istekli, arzulu bir Galatasaray vardı. İlk golü erken bulmak istiyorduk ve bunu başardık. 2-0'dan sonra daha da fazla gol atabilirdik. 2-0'dan sonra maçı bitirdik ancak sonrasında dünya klasında bir gol yedik.



"Önümüzdeki hafta bir finale daha çıkacağız. Artık her maça final gözüyle bakıyoruz. Yarınki antrenmandan itibaren odaklanarak en iyi şekilde o maça hazırlanacağız. Çok çalışıyorum. Hocamız ve takım arkadaşlarım bana çok güveniyor. Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum."

