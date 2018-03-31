Mustafa Cengiz Olağan Mali Genel Kurul'u değerlendirdi

Cengiz, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda yapılan 2018 yıllı olağan mali genel kurulunun ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Genel kurulun, uzun süren toplantıda bir irade ortaya koyduğunu aktaran Cengiz, "Genel kurul bir irade gösterdi. Galatasaray kavga ve problem istemiyor. Yoksa yapılan yönetimsel yanlışların ibrası veya onların aklanması değil. İbra olmamış olsaydı da aynı şeyi söylerdim. Genel kurul kaos istemediğini gösterdi." diye konuştu.



Mustafa Cengiz, genel kurulda yapılan eleştirilerden ders çıkarılması gerektiğini dile getirerek, "Bu neticeden aldığımız ders var. Yönetimlere çok ciddi eleştiriler oldu. Biz kendi adımıza bundan pay çıkardık. Bizler de gelecekte hatalar yaparsak bu tür eleştirilerle karşılaşırız. 3 yılda net zararımız 650 milyon lira. Bu çok büyük bir zarar. Galatasaray camiasının hep birlikte hızını yitirmeden şampiyonluklara yürümesi gerekir. Yarın çok önemli bir maçımız var. İnşallah kazanır ve yolumuza devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.



İşte 2018 yılı bütçesi



Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, 2018 yılı bütçesi kabul edildi.



Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda yapılan 2018 yıllı olağan mali genel kurulun son bölümünde, kulüp derneğinin 2018 yılı bütçesi, 83 milyon 943 bin 510 bin lira gelir, 153 milyon 364 bin 334 lira gider olarak oy çokluğuyla onaylandı.



Kulüp bünyesindeki amatör spor branşlarının bütçesinin, 27 milyon 920 bin 922 lira eksi olarak planlanması dikkati çekti.



Kongrede ayrıca aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun da bulunduğu bazı üyelere verilen cezalar kaldırıldı.



İki bini aşkın üyenin katıldığı kongre, yaklaşık 12 saatlik sürenin ardından sona erdi.

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