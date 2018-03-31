Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e 'tefecilik' suçlaması

Galatasaray Genel Kurulu'nde söz alan kulüp üyesi Fatih Altaylı, Dursun Özbek'e yönelik eleştirilerde bulundu.



Dursun Özbek'in kulübe fatura kestiğini söyleyen Altaylı, "Bir Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, görev yaptığı kulübe fatura keser mi? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Galatasaray bu kasa kolaylığını yaparken buraya gelerek ben kasa kolaylığı yapıyorum ama sizden faiz alırım dedi mi? Demedi! Dursun Özbek, Galatasaray'a karşı banka olmuş" dedi.



Sözlerini sürdüren Fatih Altaylı, "Bize Florya'dan 120-130 M ₺ para gelecek. Bunlar evet hırsızlık değil ama hata, hata, hata... Bedelini Galatasaray ödüyor. Şimdi ben birini vursam da ölüyor, çarpsam da ölüyor. Yanlış iş yapanın bir daha bu işi yapmaması lazım." şeklinde konuştu.



"Bunun adı tefeciliktir"



Özbek'i tefecilikle suçlayan Altaylı, "Dursun Özbek, kasa kolaylığı yapmamış ki faizli kredi vermiş. "Mustafa başkan, 'Temlikleri kaldırın' dediğinde Dursun başkan, 'Bankalar kaldırıyor mu?' dedi. O da dedi ki, 'Sen banka mısın?'. Buna herkes şahit. Bu suçtur, bunun bankacılıktaki adı tefeciliktir. Bundan acilen vazgeçmesi lazım. Yoksa başı belaya girer. Ben ispiyon etmem, sizin gibi körü körüne birini desteklemiyorum." dedi.



Altaylı, kendisine sert şekilde tepki gösteren bazı üyelere, "Yarın Trabzonspor'la oynayacağız sesinizi maça saklayın. Gerçi maça geleniniz de yok" dedi.

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