Galatasaray'da Tatyana Kosheleva depremi! 5-6 ay yok!
31 Mart 2018 | 14:57
Galatasaray’da sakatlık depremi! Galatasaray'ın yıldızı Tatyana Kosheleva, Almanya’da ameliyat olacağını ve 5-6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Kadın Voleybol Takımı’nın sakatlanan yıldızı Tatyana Kosheleva’nın durumu belli oldu. Rusya Milli Takımı'nda da forma giyen Kosheleva, sarı-kırmızılıların geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibi Novara ile oynadığı maçta sakatlanmış, kulüpten yapılan açıklamada tedavisine başlandığı duyurulmuştu.
Rusya Haber Ajansı’na konuşan yıldız isim, 3 Nisan’da ameliyat olacağını açıkladı. Diz çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Kosheleva operasyon ve ardından gelecek düzelme safhasıyla birlikte 5-6 ay süreyle sahalardan uzak kalacağını ifade etti.
Tatyana Kosheleva, Rusya Milli Takımı ile 2010’da dünya şampiyonluğu yaşamıştı. (Milliyet)
YORUMLARI GÖR