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Galatasaray'da Tatyana Kosheleva depremi! 5-6 ay yok!

31 Mart 2018 | 14:57

Galatasaray’da sakatlık depremi! Galatasaray'ın yıldızı Tatyana Kosheleva, Almanya’da ameliyat olacağını ve 5-6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Galatasaray'da Tatyana Kosheleva depremi! 5-6 ay yok!

 

Kadın Voleybol Takımı’nın sakatlanan yıldızı Tatyana Kosheleva’nın durumu belli oldu. Rusya Milli Takımı'nda da forma giyen Kosheleva, sarı-kırmızılıların geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibi Novara ile oynadığı maçta sakatlanmış, kulüpten yapılan açıklamada tedavisine başlandığı duyurulmuştu.

Rusya Haber Ajansı’na konuşan yıldız isim, 3 Nisan’da ameliyat olacağını açıkladı. Diz çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Kosheleva operasyon ve ardından gelecek düzelme safhasıyla birlikte 5-6 ay süreyle sahalardan uzak kalacağını ifade etti.

Tatyana Kosheleva, Rusya Milli Takımı ile 2010’da dünya şampiyonluğu yaşamıştı. (Milliyet)

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